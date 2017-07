Konstanz Mann zahlt Zeche in Konstanz Disko nicht und greift Begleiterin an

Mann zahlt Zeche in Konstanz Disko nicht und greift Begleiterin an

32-Jähriger stand unter Alkoholeinfluss und landete in Polizeigewahrsam

Wegen seines aggressiven Verhaltens musste am Dienstag, gegen 2.45 Uhr, ein 32-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Der zumindest unter Alkoholeinwirkung stehende Mann war in einer Diskothek in der Reichenaustraße unangenehm aufgefallen, wo er seine Rechnung nicht bezahlen konnte und gegen seine Begleiterin tätlich wurde. Nachdem er auch gegen das Sicherheitspersonal aggressiv wurde, und sich von der zwischenzeitlich verständigten Polizei ebenfalls nicht beruhigen ließ, wurde er zur Wache verbracht und musste die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.