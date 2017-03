Konstanz Mann würgt Frau mit einem Schal

Warum ein 47-Jähriger seine Schwester mit einem Schal gewürgt hat, ist noch unklar. Auf jeden Fall muss er sich wegen Körperverletzung verantworten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weiterführende Schulen in Konstanz

Ein 47-jähriger Mann hat aus noch ungeklärtem Grund am Mittwochabend an der Bushaltestelle in der Elberfeldstraße seine Schwester mit einem Schal gewürgt und sie ins Gesicht geschlagen. Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Wie die Polizei berichtet, konnte die 52-Jährige die Angriffe des aggressiven Mannes abwehren. Nachdem der 47-Jährige von einem Zeugen davon abgehalten werden konnte, erneut auf die Frau loszugehen, flüchtete sie und verständigte die Polizei.



Diese konnte laut Bericht den 47-Jährigen schnell vorläufig festnehmen. Die 52-Jährige dürfte nur leicht verletzt worden sein. Zu den Hintergründen der Tat sind die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.