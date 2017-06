Konstanz Mann wird Bargeld gestohlen: Beim Abheben auf der Marktstätte beobachtet?

Ein Mann ist von einem Unbekannten ein größerer Geldbetrag aus seinem Rucksack gestohlen worden. Laut der Mitteilung der Polizei könnte er zuvor beim Abheben auf der Markstätte beobachtet worden sein.

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, hat der Mann am Mittwoch das Geld auf der Markstätte in einer Bank abgehoben. Daraufhin habe er das Bargeld in seinem Rucksack verstaut und war in mehreren Geschäften in der Innenstadt und im Parkhaus am Fischmarkt unterwegs. Dass sein Rucksack geöffnet und sein Geld verschwunden war, merkte der Mann laut Polizei erst auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts in der Reichenaustraße.