Konstanz Mann unter Drogen wird ein iPod zugesteckt

Schneller Fahndungserfolg der Polizei nach einem Einbruch in Konstanz

Ein zunächst unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, in Diebstahlsabsicht mehrere Zimmer einer Praxis in der Breslauer Straße betreten und aus einem von Mitarbeitern genutzten Raum einen iPod entwendet. Da der Diebstahl zeitnah festgestellt und die Polizei verständigt wurde, nahm eine in der Nähe befindliche Zivilstreife der Ermittlungsgruppe Rauschgift unmittelbar die Suche nach dem Flüchtenden auf und stieß dabei auf einen 42-Jährigen, der den gestohlenen und einen weiteren iPod mitführte. Er erklärte, das gestohlene Gerät unmittelbar vor der Kontrolle von einem 17-Jährigen zugesteckt bekommen zu haben. Der Jugendliche konnte anschließend identifiziert und ermittelt werden. Er muss sich wegen Diebstahls, der 42-Jährige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da er einräumte, direkt vor der Kontrolle Rauschgift besessen und konsumiert zu haben. Der gestohlene iPod konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.