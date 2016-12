Konstanz Mann schlägt Frau unvermittelt ins Gesicht

Ein Unbekannter hat scheinbar grundlos eine Frau angegriffen und geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann soll am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße eine 48-jährige Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Laut Bericht der Polizei soll der Angriff unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund erfolgt sein.



Anschließend soll der Täter wortlos in Richtung Rheinbrücke geflohen sein. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß sein, dunkel bekleidet und er trug einen Schal und eine Mütze. Zeugen, die den Vorfall oder die Flucht des Täters beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden.