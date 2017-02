Konstanz Mann mit drei Promille randaliert im Krankenhaus

Zuvor hat der 39-Jährige auf der Straße gelegen. Vom Krankenhaus ging es für ihn in die Ausnüchterungszelle.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit rund drei Promille ist ein 39-Jähriger am Montagabend vom Rettungsdienst aufgefunden und in das Krankenhaus eingeliefert worden sein. Es soll laut Polizei gegen 23.45 Uhr auf der Straße gelegen haben. Im Krankenhaus soll der Mann anschließend randaliert haben. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, soll er gefesselt und in Ausnüchterungsgewahrsam genommen worden sein.