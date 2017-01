Konstanz Mann ist auf Diebes- und Zerstörungstour in der Konstanzer Altstadt

Ein 48-Jähriger wohnsitzloser Mann ist in den vergangenen Tagen mehrfach mit Diebstählen und Sachbeschädigungen aufgefallen.

Am Mittwoch begann es laut einer Mitteilung der Polizei damit, dass er zum Verkauf präsentierte Bücher vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße mitnehmen wollte. Als eine Zeugin dies bemerkte und die Ladenbesitzerin verständigte, warf der 48-Jährige die Bücher auf den Boden und lief davon. Am Donnerstagmorgen war er nochmal an diesem Geschäft, stieß im Vorbeigehen Teegeschirr im Wert von rund 60 Euro von einem Tisch und lief dann einfach weiter. Nachmittags stahl der Mann in einem Souvenirgeschäft einen kleinen Gegenstand. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten bei ihm noch einen größeren Mülleimer aus Metall und einen bei einem Discounter entwendeten Einkaufswagen. Am Freitag kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen einen brennenden Mülleimer in der Kanzleistraße und konnten eine Beschreibung des Verursachers abgeben. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stießen die Einsatzkräfte erneut auf den ihnen bereits bekannten 48-Jährigen, der gerade dabei war, mit einem Feuerzeug mehrere Prospekte in Brand zu setzen. In der Kanzleistraße und Hussenstraße stellte die Polizei außerdem mehrere Brandstellen fest, an denen Kartonagen angezündet worden waren. Ein 34-Jähriger, ebenfalls wohnsitzloser Mann konnte wenig später ebenfalls in der Innenstadt aufgegriffen werden. Laut Zeugenbeobachtungen dürfte er bei den Zündeleien beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gegen den 48-Jährigen zusätzlich wegen Diebstahls. Weitere Zeugenwerden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07531/995-0 zu melden.