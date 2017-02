Konstanz Mann in psychischem Ausnahmezustand droht mit Messer

Ein betrunkener 38-Jähriger hat die Mitarbeiterin einer Gaststätte mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein 38-jähriger, betrunkener Mann hat in einer Gaststätte in der Paradiesstraße eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert, ihm ein Bier zu geben. Nach Angaben einer Pressemitteilung flüchtete die Frau in ein Zimmer und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der wohnsitzlose Mann laut Mitteilung aggressiv und versuchte, sich in der Gewahrsamszelle selbst zu verletzen. Nach einer ärztlichen Untersuchung musste er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht werden. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.