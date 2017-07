Konstanz Mann geht in Konstanz mit Messer auf Seniorin los

Frau ruft um Hilfe, Angreifer flüchtet. Polizei sucht Zeugen

Mit einem Messer in der Hand hat sich am Montag, gegen 23.15 Uhr, ein mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleideter Mann einer Fußgängerin in der Steinhartstraße von hinten genähert und versucht, ihr die über der Schulter hängende Handtasche zu entreißen. Nachdem die Seniorin um Hilfe rief, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute über den Mittelweg stadteinwärts.



Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der Täter ist etwa 160 bis 165 cm groß und hatte die Kapuze so in das Gesicht gezogen, dass nur die Augen zu sehen waren. Zeugen, die den Täter vor/während der Tat oder bei seiner Flucht gesehen haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.