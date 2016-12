Konstanz Mann entblößt sich an der Seestraße vor Joggerin

Mann entblößt sich an der Seestraße vor Joggerin

An der Seestraße ist eine Frau einem Exhibitionisten begegnet. Die Polizei sucht nun den Mann, der sich vor ihr entblößt hat.

Ein unbekannter Mann ist gegenüber einer Frau am Dienstagvormittag in der Seestraße als Exhibitionist aufgetreten. Gegen 9 Uhr soll sich der Mann der 54-jährigen Joggerin, die laut Bericht der Polizei vom Hörnle in Richtung Rheinbrücke gelaufen ist, entblößt haben. Der Mann, etwa 45 Jahre alt, soll der Frau zwischen der Glärnischstraße und dem Hotel Riva entgegen getreten sein.



Von dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: zirka 1,75 Meter groß, sehr kurze, weiße Haare, trug eine schwarze Hose und eine schwarze, hüftlange Jacke mit hellen, abgesetzten Nähten im Brustbereich. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden.