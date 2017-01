Konstanz Mann bettelt im Zug und bespuckt eine Frau

Ein Fahrgast im Seehas von Singen nach Konstanz hat am Montagmittag eine Frau bespuckt und war obendrein ohne gültige Fahrkarte unterwegs.

Der 33-Jährige bettelte die Reisende am Montag erst aggressiv an, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung schreibt. Als er ihr auch noch ins Gesicht spuckte, verständigte sie nach dem Aussteigen über das Kundencenter der SBB die Bundespolizei. Eine Streife stellt den Mann am Bahnhof Konstanz. Dabei stellten die Beamten fest, dass er keinen gültigen Fahrschein hatte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.