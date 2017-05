Konstanz Manfred Lütz: "Glücksratgeber lassen den Leser traurig zurück"

Manfred Lütz, Kabarettist, Schriftsteller, Theologe und Arzt, spricht vor seinen Auftritten in Kreuzlingen und Konstanz über sein Ansinnen, unterhaltsam über ernste Dinge zu reden.

Herr Lütz, wie bringen Sie Ihre vielen Talente unter einen Hut?

Ich habe Hutgröße 60, das klappt.

Wie organisieren Sie diese vielen Aufgaben und Tätigkeiten, wie auch immer?

Die Leute denken dann immer, ich bin gerade bei den anderen, dann habe ich viel Freizeit.

Das soll heißen, Sie kommen gut klar damit und haben für alles genug Zeit?

Ja. Ich brauche keinen Psychiater, ich bin ja selbst einer.

Welches von diesen vier Talenten oder vier Lebensaufgaben hat Ihr Leben am meisten beeinflusst?

Das kann ich gar nicht sagen. Ich tue immer das, was gerade nötig ist.

Und wenn ich Sie frage, was am meisten Spaß macht, ist wahrscheinlich auch die Antwort "alle vier", oder?

Spaß ist nicht immer das Kriterium, aber natürlich macht zum Beispiel Kabarettmachen Spaß.

Aber wahrscheinlich ist Arzt und Theologe nicht nur anstrengend, oder?

Meine medizinische Tätigkeit ist die praktische Basis meines Lebens, damit ich nicht theologisch sozusagen in den luftleeren Raum abhebe. Und es ist für mich besonders befriedigend, als Psychiater tätig zu sein. Die Psychiatrie ist die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 60 Jahre. Die Liegezeit in den Psychiatrien in Deutschland hat sich von vor 60 Jahren vielleicht durchschnittlich fünf Jahren auf inzwischen durchschnittlich 20 Tage verkürzt und die meisten psychischen Krankheiten sind heilbar. Das ist ein enormer Fortschritt.

Dann mal kurz zu dem Vortrag, den Sie in Konstanz halten möchten. Im Flugblatt heißt es: "Unterscheidet Lütz von gängigen Glücksratgebern" – tut es das?

Das kann man wohl sagen.

Wurden Sie für Ihre These, dass die krampfhafte Suche nach Glück ins Unglück führt, von Ihren Ratgeber-Kollegen angegriffen?

Nein, bisher nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob die überhaupt Bücher lesen, denn die müssen ja ständig schreiben.

Stehen Sie mit Ihrer Position alleine?

Nein, alle vernünftigen Leute sind meiner Meinung. Aber Scherz beiseite, ich glaube tatsächlich, dass Glücksratgeber unglücklich machen, denn da beschreibt ein Autor, wie er persönlich glücklich wurde und lässt den Leser dann traurig und unglücklich zurück, weil der nun mal nicht der Autor ist, und dann kann der gleich den nächsten Glücksratgeber kaufen. Diese ganze Glücksindustrie funktioniert ja nur, weil sie nicht funktioniert. Wenn sie funktionieren würde, würde ja ein Glücksbuch reichen – Ende. Dann sind alle glücklich, brauchen keine Glücksbücher mehr zu kaufen, keinen Glückstee, diese ganze milliardenschwere Glücksindustrie ginge kaputt. Das heißt, Glücksbücher funktionieren immer so, dass man am Schluss nicht wirklich glücklicher ist als am Anfang.

Sie stellen in Ihrem kabarettistischen Vortrag ein alternatives Glücksprogramm vor. Wie viel Ernst steckt da drin? Oder ist alles nur Spaß?

Ich finde, man kann gerade ernste Themen viel besser unterhaltsam vortragen. Und der Titel meines Buches und auch meines Kabarettvortrags in Konstanz "Wie Sie unvermeidlich glücklich werden" ist zwar einerseits etwas ironisch gegen die ganzen Glücksratgeber gerichtet, hat aber durchaus einen ernsten Kern: Der Philosoph Karl Jaspers hat gesagt, die Grenzsituation menschlicher Existenz, also Leid, Schuld, Kampf und Tod sind unvermeidlich im Leben jedes Menschen. Und wenn man zeigen könnte, wie man in diesen unvermeidlichen Grenzsituationen glücklich sein kann, dann kann man unvermeidlich glücklich sein, das ist ja logisch. Wenn man nämlich immer in der Sorge leben müsste, jederzeit ins Nichts fallen zu können, kann man heute schon nicht wirklich glücklich sein.

Was erwartet die Zuhörer?

Ein unterhaltsamer kabarettistischer Vortrag, aber durchaus mit einem ernsthaften Inhalt. Ich selber finde es immer anstrengend, ernsten Vorträgen zuzuhören und so habe ich mir angewöhnt, Ernstes auch lustig rüberzubringen. Ich bin mal gespannt, ob mein rheinischer Humor auch am Bodensee verstanden wird.

Können nur Christen glücklich sein?

Nee, Quatsch! Natürlich können auch andere Leute glücklich sein. Karl Jaspers war überhaupt kein Christ, aber er hielt gerade die Grenzsituationen für entscheidend. Ich halte den Vortrag ja auch im Kabarett und dahin kommt ein ganz normales Kabarettpublikum, natürlich nicht bloß Christen.

Ihren Vortrag tags zuvor in Kreuzlingen nennen sie "Die Werte, die Wahrheit und das Glück". Das hört sich nach einem anderen Vortrag an.

Das ist auch ein anderer Vortrag. Ich habe das Buch "Gott – Eine kleine Geschichte des Größten" geschrieben. Das enthält alle Argumente, die es für den lieben Gott so gibt. Ich habe das damals auch von unserem Metzger, einem gescheiten Mann, lesen lassen und alles, was der nicht verstehen konnte, habe ich geändert. Auch diesen Vortrag habe ich schon im Kabarett gehalten und auch in ein paar Gymnasien vor ein paar hundert Oberstufenschülern. Das waren dann sehr spannende Diskussionen.

Also würde es sich lohnen zweimal zu kommen?

Klar, wenn man nichts anderes zu tun hat.

Stehen Sie auch für Fragen zur Verfügung?

Immer. Das merken Sie ja gerade.

Wie stehen Sie zur Priesterweihe von Frauen, respektive könnten Sie es sich in der katholischen Kirche vorstellen?

Das kann man so in einem Satz gar nicht beantworten. Ich habe ein Buch geschrieben "Der blockierte Riese – Psychoanalyse der Katholischen Kirche." Das ist eine Einführung in die moderne Psychotherapie, also vor allem systemische und lösungsorientierte Methoden, und zugleich eine Einführung in die katholische Kirche. Da geht es dann am Rande auch ums Frauenpriestertum, wo ich mit vielen Feministinnen der Auffassung bin, dass es nicht um das Priestertum selbst geht, sondern um die Machtfrage. Frauen müssten mehr Macht in der Kirche haben und sich nicht mit unendlichen Klerikaldebatten über das Frauenpriestertum abspeisen lassen.

Aber würde das eine das andere nicht ausschließen?

Ich glaube, dadurch, dass man das beides verbindet, tut sich nichts. Wenn schon Männer Priester sind, dann könnten Frauen doch vermehrt Caritasdirektoren werden oder Abteilungsleiter an den bischöflichen Ordinariaten.

Fragen: Nikolaj Schutzbach

Zur Person

Manfred Lütz wurde 1954 in Bonn geboren. Er ist Chefarzt des Kölner Alexianer-Krankenhauses, einer Fachklinik für psychische Erkrankungen. Lütz ist auch katholischer Theologie, Autor mehrerer Bestseller und Kabarettist. Er stellt am Montag, 29. Mai, 20 Uhr, im Albertus-Magnus-Haus, Rheingutstraße 36, sein Programm "Wie Sie unvermeidlich glücklich werden" vor. Am Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, kommt Lütz nach Kreuzlingen ins Ulrichshaus, Gaißbergstraße 1. Den unterhaltsamen Abend hat er mit "Die Werte, die Wahrheit und das Glück" überschrieben. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.