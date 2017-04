Konstanz Malteser Konstanz: Ehrenamtliche Präsenz beeindruckt

Malteser Konstanz leisten mehr als 22 000 Stunden und bilden Flüchtlinge aus

Konstanz - „Man kann vor euch wirklich den Hut ziehen und verneigen“, lobte Bernhard Bürkle, stellvertretender Diözesengeschäftsführer aus Freiburg, die Konstanzer Malteser. Anlässlich des Stehempfangs in der Dienststelle an der Friedrichstraße attestierte er ihnen eine beeindruckende Präsenz. „Das ist nur möglich, wenn die Menschen hinter der Sache stehen und ihr voll und ganz das Herzblut widmen“, ergänzte er. Zudem werde in Konstanz einer der Malteser-Leitsätze vorbildlich umgesetzt: „Wir sind aus Tradition modern“.

„Wir fühlen uns wohl bei euch“, sagte Andreas Knäble als Vertreter der Feuerwehr. Mit den Maltesern hätten sie einen zuverlässigen Partner gefunden, der nicht nur die Lehrgangsverpflegung sondern auch die Einsatzverpflegung Tag und Nacht sicherstellt. „Wir haben ein bisschen geplant und es funktioniert“, beschrieb er die unkomplizierte Zusammenarbeit. Die Bilanz der Malteser kann sich sehen lassen: Der Stadtbeauftragte Michael Norgauer berichtete von mehr als 22 000 ehrenamtlich geleistete Stunden der Malteser im zurückliegenden Jahr. Rund 140 Ehrenamtliche engagieren sich im Sanitäts- und Rettungsdienst sowie bei den sozialen Diensten. 282 Erste-Hilfe-Kurse seien veranstaltet worden. Dabei wurden auch über 50 geflüchtete Menschen in Erster Hilfe ausgebildet. In mehr als tausend Stunden haben sich die Helfer fortgebildet. 36 Menschen begleiteten die Konstanzer Malteser bei Friedhofsbesuchen. Zwölf neue Suchhundeführer haben die Malteser in ihre Reihen aufgenommen; darunter auch eine Frau, die in Zürich Zuhause ist.

Das Einsatznachsorgeteam kam auf 78 ehrenamtliche Stunden, der Besuchshundedienst auf fast 400 Stunden. Manuel Weih wurde für sein 25-jährige Engagement bei den Konstanzer Maltesern geehrt, Thorsten Huber, Felix Weigold, Andreas Zawadzky-Krasnopolsky, Nicola Kwapil, Christian Wünsch und Marion Götz für zehn Jahre. Im Bezirk Bodensee, der bis nach Sigmaringen reicht, verteilten die Malteser rund eine halbe Million Essen an geflüchtete Menschen. Darüber hinaus lieferten sie fast 200 000 Mahlzeiten nach Hause.