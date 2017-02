Konstanz Make Konstanz great again: Donald Trump bei der Fischmarkt-Fasnacht - mit Video

Der Konstanzer Fischmarkt ist am Vormittag des Schmotzigen Dunschdig eines der Epi-Zentren der Fasnacht. Bei strahlendem Sonnenschein hat der SÜDKURIER seinen ganz persönlichen Donald Trump in die Menge geschickt.

Die alles entscheidende Frage kann nur lauten: Wie kann man Konstanz wieder großartig machen? Oder: How to make Konstanz great again. Sofern das an der Fasnacht überhaupt möglich oder nötig ist. Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein hat sich US-Präsident Donald Trump alias Volontärin Jeanne Lutz in der SÜDKURIER-Version unters närrische Volk gemischt.

Die Meinungen über die "Greatness" von Konstanz gingen nicht allzu weit auseinander! In diesem Sinne: Viel Spaß mit den alternativsten aller Fakten.