vor 1 Stunde sk Konstanz Mainaustraße: Herdplatte setzt Waschmaschine in Brand – Wohnung unbewohnbar

Am Montagvormittag hat wohl eine neben einem Herd stehende Waschmaschine eine Wohnung in der Mainaustraße in Brand gesetzt. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar, Menschen wurden nicht verletzt.

Konstanz interessiert Sie? Bestellen Sie den Gratis-Newsletter "Wasserstand" von Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau. Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.