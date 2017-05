Die Konstanzer Partnerstadt Fontainebleau wählt pro-europäisch: Kandidat Emmanuel Macron schneidet deutlich besser ab als landesweit. Marine Le Pen holt nicht einmal ein Viertel der Stimmen.

Der europafreundliche Kandidat und Sieger bei den französischen Präsidentschaftswahlen, Emmanuel Macron, hat in der Konstanzer Partnerstadt Fontainebleau deutlich besser abgeschnitten als im landesweiten Durchschnitt. Wie die Stadtverwaltung von Fontainebleau über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, errang Macron dort 76 Prozent der Stimmen, die rechtspopulistische Marine Le Pen auf lediglich 24 Prozent.



In ganz Frankreich lag das Stimmenverhältnis bei 66,1 Prozent für Macron und 33,9 Prozent für Le Pen. Die Wahlbeteiligung in Fontainebleau war mit 71,4 Prozent deutlich niedriger als im ersten Durchgang; der Anteil derer, die einen leeren Stimmzettel abgegeben hatten, lag bei 8,7 Prozent. Das Ergebnis dürfte wie die Mehrheit gegen den Brexit in Richmond vom Juni 2016 jene bestätigen, die in Städtepartnerschaften einen wichtigen Beitrag zur europäischen Einheit sehen.