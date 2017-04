Konstanz Lorettowald: Konstanz investiert 30.000 Euro in neuen Fitness-Parcours

Was altmodisch klingt, ist heute durchaus gefragt: der Trimm-Dich-Pfad im Lorettowald stößt auf so eine gute Resonanz, dass er eine Auffrischung und Umgestaltung erhält.

Das Sportamt plant derzeit zusammen mit den Technischen Betrieben und der Fachgruppe Sportwissenschaft an der Universität die Neugestaltung der Laufstrecken, heißt es auf Anfrage aus der städtischen Pressestelle.

Am aktuellen Parcours haben schon viele Sportbegeisterte ihre Kräfte gemessen, ihre Muskeln gestählt und ihre Kondition geschult. Eine Privatinitiative hatte den Trimm-Dich-Pfad im Jahr 1972 eingerichtet. Längst steht er unter der Betreuung des städtischen Sportamts und ist in die Jahre gekommen. Für die Spitalstiftung als Eigentümerin des Walds gab es keine lange Diskussion, die Flächen für eine Neugestaltung und Umstrukturierung zur Verfügung zu stellen. Der Bedarf sei da: Fitness unter freiem Himmel habe "in den vergangenen Jahren definitiv einen großen Aufschwung erlebt", erklärt das Sportamt. Aus seiner Sicht sind weitere ähnliche Anlagen im Freien wünschenswert. Zuletzt sind auch in Zusammenarbeit oder auf Initiative von Kooperationspartnern Anlagen am Schänzle, ein Slackline-Parcours mit Kletterfelsen sowie ein Fitnesspark am Hörnle sowie ein Angebot an der Gemeinschaftsschule in Petershausen entstanden.

Rund 30.000 Euro investiert die Stadt in den neuen Waldsportpfad. Die wichtigste Änderung: Im Wald wird es künftig zwei Strecken zum Laufen, Gehen, Walken und Nordic Walken geben. Geplant sei eine Spitalwaldrunde mit 4,5 Kilometern und eine Thermenrunde mit etwa zwei Kilometern Länge geben. "Der Verlauf der Strecken ist in der finalen Abstimmungsphase", erklärt das Pressebüro nach Absprache mit dem Sportamt. Es werde der sehr beliebte Seeuferweg mit einbezogen. Der Bereich Kraft und Koordination werde an die Geräte auf der Thermalwiese und den dortigen Slackline-Parcours gelegt. Somit wird es den Trimm-Dich-Pfad zwar noch geben, aber nicht mehr an im Wald verteilten Stationen.