Konstanz Lokomotiven dampfen durch die Konstanzer Gebhardskirche

Die Orgel-Stummfilmnacht mit dem Leinwandklassiker "Der General" war wieder ein voller Erfolg.

Ein neuer Beamer, eine neue Großleinwand, Petershausens größte, schon nicht mehr ganz neue Orgel und ein alter Stummfilm: Zutaten zur jährlichen Stummfilmnacht in der Gebhardskirche, die das Gotteshaus jedesmal bis auf den letzten Platz füllt. Diesmal hatten das Zebra-Kino und der Stuttgarter Domorganist Johannes Mayr die tragische Filmkomödie "Der General" (USA 1926) ausgesucht: Tragisch, weil Kriegswirrnisse Menschenleben gekostet hatten; komisch, weil Regisseur Clyde Bruckman und der nie lachende Buster Keaton daraus ein absurdes Verfolgungsspektakel verfeindeter Lokomotiven der Nord-Unionstruppen und Süd-Konföderierten gedreht hatten. Dem Zuschauer stockte eine Stunde lang immer wieder der Atem, gefolgt von befreiendem Lachen über gelungene oder missglückte Fallen, in die die Lokomotiven hineinfuhren. Roter Handlungsfaden: Die nach unglaublichen Geschehnissen glücklich endende Liebesgeschichte des Lokführers Johnnie Gray, der seine von Nordstaatlern entführte Geliebte Annabelle samt seiner Lok "General" befreien kann und den nördlichen Angreifern eine schlimme Gefechtsniederlage zufügt.

Stummfilme waren nie wirklich stumm. Seien es der Klavierklimperer, die Kino-Orgel oder später ganze Orchesterkompositionen: Begleitende Musik brachte Stummfilme manchmal deutlicher zum Reden als übertriebene darstellerische Gesten der Schauspieler samt Untertiteln. Johannes Mayr improvisierte nun zum vierten Mal in Folge bei der Gebhards-Kirche-Filmnacht auf der Orgel, und jedesmal ist es musikalisch eine andere Herausforderung.

Diesmal spielten zwar die "wüsten" Fortissimo-Cluster und chaotischen Akkord- und Laufwerkketten beim Verfolgungskampf der Lokomotiven, beim Staudammbruch, beim Schlachtengetümmel und dem Zusammenbruch der Brücke ihre großen Rollen, aber es galt, die Kriegsparteien der Sezessionskriege sozusagen "vaterländisch" anzufeuern. Das besorgten Lieder mit Wiedererkennungswert: "Glory, Halleluja!" (Battle Hymn) der Unionstruppen und "I wish"-Dixieland der Konföderierten. Im klassischen Sinn spielte Mayr "Choralvariationen", aber wie er das tat, war frappierend: Er fetzte im Railwaystil, arbeitete sich vom lieblichen Flöten- über Mezzoforte-Prinzipalklänge bis zum wummernden Mixturen- und Blechblas-Fortissimo, fugierte die Melodien in tollsten Registerklängen bis zum Gang durch die Tonarten, was normalerweise "nur" den Blick in die Noten oder auf Tasten und Pedale erfordert: Er hatte zusätzlich den laufenden Film zu verfolgen und zu reagieren, was ihm breitflächig und, wo nötig, sekundengenau gelang.

Für diese außergewöhnliche Meisterleistung dankten die Zuschauer, die auch Zuhörer geworden waren, mit ganz großem Schlussapplaus. Die "Petershauser Orgelkultur" hat wieder ein markantes Ausrufezeichen gesetzt.

Die Stummfilmnächte in St. Gebhard

Die Idee zu Orgel-Stummfilmnächten hatte die "Petershauser Orgelkultur", als sich die neue Winterhalter-Orgel 2014 als ausgezeichnetes Konzertinstrument erwies. Im selben Jahr noch startete in Zusammenarbeit mit dem studentisch geprägten Zebra-Kino und dem Ausnahme-Organisten Johannes Mayr aus Stuttgart diese ungewöhnliche Konzertreihe. 2014–2017 liefen die Filmklassiker "Metropolis", "Faust", "Der Glöckner von Notre Dame" und "Der General". Der nächste Film steht schon fest: "Tabu" (USA 1931) am 8. September 2018, wieder mit Johannes Mayr als Orgelimprovisator.