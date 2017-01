Konstanz Litzelstetter Trauercafé: "Kleine Oase für Trauernde"

Die Litzelstetter Nachbarschaftshilfe bietet ein Trauercafé an. Nächster Treff ist am Dienstag um 15 Uhr

Litzelstetten (as) Tod und Trauer sind immer noch ein Tabu in der Gesellschaft. "Es ist fast nicht möglich, Trauer zu zeigen. Man geht einfach zur Tagesordnung über und funktioniert einfach weiter", weiß Trauerbegleiterin Angelika Brunner. "Mit dem Thema steht man ziemlich alleine da und muss es mit sich selbst ausmachen", so Brigitte Wind von der Litzelstetter Nachbarschaftshilfe. Dabei ist es wichtig, über den Verlust zu sprechen, denn nur so könne man Trauer und das Erlebte verarbeiten. Den Rahmen bietet die Litzelstetter Nachbarschaftshilfe jetzt mit dem Trauercafé, das jeden dritten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Kulturraum des Litzelstetter Rathauses stattfindet. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 17. Januar.

"Wir wollen eine kleine Oase für Trauernde anbieten", sagt Angelika Brunner. In ungezwungener Atmosphäre kommen Menschen zusammen und können über das sprechen, was sie bewegt. "Ich habe selbst erlebt, dass es befreiend ist, Erinnerungen auszutauschen und zu erzählen", berichtet Angelika Brunner, die nach dem Tod ihrer Eltern die Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert hat. "Ich habe selbst sehr bewusst eine längere Trauerphase durchgemacht und bin anschließend gestärkt herausgegangen. Meine Erfahrungen möchte ich weitergeben", sagt sie über ihre Motivation. Trauernde hätten eine hohe Empathie für jeden einzelnen, weiß sie. In der Gruppe könnten die Selbstheilungskräfte gefördert werden. Gleichzeitig macht sie Mut, wenn sie sagt, dass man nach jeder Trauerphase gestärkter herauskomme.

Die ersten Treffen haben bereits stattgefunden und Angelika Brunner ist glücklich, dass die Besucher – übrigens aller Altersklassen – wesentlich entspannter gingen, als sie kamen. Sie macht Mut, einfach mal den ersten Schritt zu wagen und vorbeizukommen. Wichtig ist Brunner, dass es sich um ein zwangloses Angebot handelt. Das heißt: Einfach kommen und testen.

Wer sich vorab informieren möchte, kann sich an Angelika Brunner, telefonisch unter (0 75 31) 4 41 38 oder per E-Mail an Brunner.Angelika@t-online.de wenden.