Konstanz Litzelstetter Ortschaftsrat fast wieder komplett

Klaus Hauser (SPD) rückt in den Litzelstetter Ortschaftsrat nach. Der Nachfolger von Irene Mohn ist vielseitig engagiert. Die Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers wurde aber vertagt.

Für eine Überraschung hatte die Litzelstetter SPD-Ortschaftsrätin Irene Mohn kurz vor Jahresende gesorgt. Sie bat schriftlich, sie von ihren politischen Ehrenämtern im Litzelstetter Ortschaftsrat zu entbinden; sie war nicht nur Ortschaftsrätin, sondern auch stellvertretende Ortsvorsteherin. Der Ortschaftsrat entsprach in der jetzigen Sitzung ihrer Bitte und vereidigte ihren Nachfolger Klaus Hauser.

"Wir haben ihre Bitte mit Bedauern zur Kenntnis genommen", sagte Ortsvorsteher Wolfgang Gensle. Von 1999 bis 2004 war Irene Mohn Ortschaftsrätin in Litzelstetten und zugleich Stadträtin; nach einer Pause engagierte sie sich ab 2009 wieder im Litzelstetter Ortschaftsrat, rekapitulierte Gensle, der Irene Mohn als gewissenhaft und konsequent charakterisierte. "Sie hatte immer das Wohl von Litzelstetten im Blick", so Gensle, der insbesondere an die "stürmische Phase" im vergangenen Jahr erinnerte.

Nach dem vorzeitigen Rücktritt des damaligen Ortsvorstehers Heribert Baumann zum 31. Juli 2016 musste Mohn als seine Stellvertreterin die Funktion des Ortsvorstehers bis zur Neuwahl des Nachfolgers unentgeltlich kommissarisch übernehmen. Die Zeitspanne war überaus arbeitsintensiv, denn das Gebiet im Loh und die Möglichkeit der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge auf diesem Areal stand zur Diskussion. "Es war eine sehr intensive, aber eine tolle Zeit, die gerade für unseren Zusammenhalt viel gebracht hat", resümiert Ortschaftsrätin Brigitte Fuchs (FWL).

Wie arbeitsintensiv diese Monate für Irene Mohn waren, deren berufliche Tätigkeit als selbstständige Schreinerin aufgrund der Erfüllung ihres Ehrenamtes gelitten hatte, wissen alle. Aus diesem Grund setzt sich der Ortschaftsrat dafür ein, dass künftig und möglichst auch nachträglich der stellvertretende Ortsvorsteher eine Aufwandsentschädigung erhalten soll. Der Ortschaftsrat entband nun Irene Mohn, die an diesem Abend nicht anwesend war, von ihren politischen Ämtern.

In die Reihen des Ortschaftsrates rückt für die restliche Amtsdauer Klaus Hauser nach. "Von seinem ganzen Profil und seiner Art und Weise passt er gut zu uns", sagte Jürgen Puchta über seinen SPD-Kollegen. Klaus Hauser (45) stammt aus Litzelstetten und lebt nunmehr wieder seit 19 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Ulrike in seinem Heimatort. Der gelernte Landschaftsgärtner arbeitet seit 21 Jahren bei den Technischen Betrieben der Stadt Konstanz (TBK) und ist zudem Personalratsvorsitzender.

Mit der Aufzählung seiner vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten beeindruckte Klaus Hauser den Litzelstetter Ortschaftsrat. Er ist unter anderem aktiv im Landesvorstand der Gewerkschaft Verdi, Fachgruppe Friedhöfe, Gartenbau und Forsten, Mitglied der Vertreterversammlung der Unfallkasse Baden-Württemberg, ehrenamtlicher Arbeits- und Sozialrichter, um nur wenige Tätigkeitsfelder zu nennen. "Untypisch für einen SPDler bin ich auch bei der Reservistenkameradschaft", ergänzte Klaus Hauser schmunzelnd. Außerdem wirkt er in einigen Vereinen mit, darunter die Eisenbahnfreunde Allensbach. Er freut sich, dass er sich nun aktiv für das Wohl von Litzelstetten einsetzen kann, denn auch als Ortschaftsrat könne man viel gestalten.

Personalkarussell