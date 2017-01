Konstanz Litzelstetter Ortsbild wird sich verändern

Im Konstanzer Ortsteil Litzelstetten stehen 2017 prägende Projekte an. Die Vorarbeiten für das Neubau­gebiet Marienweg gehen zügig voran und die künftige Gestaltung der Ortsmitte wird die Ortschaftsräte weiter beschäftigen.

Auf ein überaus turbulentes Jahr kann der Litzelstetter Ortschaftsrat zurückblicken. Zurücklehen werden sich die Räte auch 2017 nicht, denn es stehen einige Großprojekte an, welche den Ort sichtlich verändern werden. Schließlich bekommt der Konstanzer Teilort mit dem Neubaugebiet Marienweg mehr als 60 Wohnungen.

"Wir waren sehr überrascht, wie zügig das Projekt voranschreitet. Der Grundstückserwerb erfolgte rasch. Ein großes Lob an die Stadtverwaltung", sagt Ortsvorsteher Wolfgang Gensle. Auch der städtebauliche Wettbewerb wurde alsbald ausgelobt. "Am 17. März tagt das Preisgericht", so Gensle, der weiter in die Zukunft blickt: "Dann muss der Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Wenn alles gut läuft, kann mit dem Marienweg im Jahr 2018 begonnen werden." Gespannt ist Wolfgang Gensle auf die Wettbewerbsergebnisse, denn er erhofft sich überzeugende Vorschläge, was neue Wohnformen anbelangt. Dass in dem neuen Wohnquartier am Ortsausgang zu Dingelsdorf eine soziale Durchmischung erfolgen soll, steht fest.

"Unser Lieblingsthema 'Gestaltung Dorfmitte' wird uns weiter beschäftigen", so Gensle. Die Wobak will in zentraler Lage in der Martin-Schleyer-Straße bauen. "Das Wettbewerbsergebnis hatte allen gefallen", erinnert sich der Ortsvorsteher. Die Wobak ließ umplanen, die Kubatur des Gebäudes wurde größer und die Litzelstetter gingen auf die Barrikaden. Auch der Gestaltungsbeirat der Stadt kritisierte das Bauvorhaben. "Wir sind gespannt, wie jetzt die Lösung aussieht, denn in Litzelstetten wird es ein prägendes Bauwerk. Deshalb legen wir Wert darauf, dass es vernünftig ist", so Gensle.

Eigentlich hatte er damit gerechnet, dass der Bauantrag im Jahr 2016 eingereicht wird. "Das dürfte vom Ärztehaus abhängig sein", mutmaßt der Ortsvorsteher. In der Martin-Schleyer-Straße 6b baut die BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH, eine Tochter-Gesellschaft der Wobak, ein Ärztehaus, in der die Volksbank ihre Filiale einrichten wird. In der Interimszeit nutzt die Bank Container auf dem Areal der Ortsmitte. "Das Ärztehaus dürfte Ende 2017 fertig sein. Dann kann die Volksbank die Container abbauen, sodass mit dem Abriss der alten Gebäude in der Ortsmitte im Jahr 2018 begonnen werden könnte", meint Wolfgang Gensle. Mit einer raschen Realisierung des Wobak-Baus in der Ortsmitte rechnet Ortsverwaltungsleiter Klaus Frommer nicht, denn: "Bei einem solchen Projekt ist mit Einsprüchen zu rechnen; hier ist ohnehin die erweiterte Angrenzeranhörung erforderlich."

Doch nicht nur Projekte rund um die Martin-Schleyer-Straße werden den Ortschaftsrat beschäftigen. Das Gremium hat längst auch den am See liegenden kleinen Campingplatz im Blick. Der Betreiber möchte aufhören und der Platz an sich bedarf dringend einer Modernisierung. Das Amt für Stadtplanung und Umwelt arbeitet bereits an einer Neukonzeption, welche dem Ortschaftsrat alsbald vorgelegt werden soll. Radfahrer wären eine ideale Zielgruppe, findet Wolfgang Gensle, denn der Campingplatz liegt direkt am Bodensee-Radweg. Auch eine Kooperation mit dem nahe liegenden Kletterwald sei denkbar. "Es ist bereits alles im Fluss. Wichtig ist, dass wir jetzt die Planung auf den Weg bringen, damit im Jahr 2018 die Realisierung erfolgen kann", sagt der Ortsvorsteher.

Der nebenliegende Steg, welcher ausschließlich von Wassersport-Vereinen genutzt wird, will der Ortschaftsrat eigentlich verlängern und für Personenschifffahrt nutzbar machen. Ob eine umweltverträgliche und finanziell tragbare Lösung gefunden werden kann, wird sich voraussichtlich im Jahr 2017 zeigen.

Grundschule und Kindergarten stehen ebenfalls im Fokus. Eltern bemängeln, dass der Schulweg nicht sicher sei. Insbesondere das Verkehrsaufkommen in der Großherzog-Friedrich-Straße sei kritisch. "Wir können nicht verhindern, dass Kindern mit dem Auto gebracht werden. Aber wir müssen gemeinsam ein vernünftiges Konzept erarbeiten, um die Sicherheit zu verbessern", meint Wolfgang Gensle. Es werde nicht einfach sein, allen Wünschen gerecht zu werden; dennoch sollten alle Möglichkeiten diskutiert werden.

Die Attraktivitäts-Steigerung des Strandbads Litzelstetten liegt Wolfgang Gensle am Herzen, denn dieses Gelände ist der einzige größere öffentliche Zugang zum See. "Das sollte bereits von der Straße her erlebbarer werden", findet Gensle.

Die Schlaglichter des Jahres 2016