Konstanz Litzelstetter Grundschul-Rektorin verabschiedet

Elisabeth Jansen hat viel bewegt in kurzer Zeit. Die gebürtige Flensburgerin geht nun in den Ruhestand. Ortsvorsteher Wolfgang Gensle würdigte bei einem Festakt ihre Durchsetzungskraft.

In Anbetracht des herzlichen Festaktes mit einer großen Schar an Gratulanten in der Aula der Litzelstetter Grundschule hätte man meinen können, Elisabeth Jansen hätte jahrzehntelang die Schule geleitet. Dabei war sie nur drei Jahre lang als Rektorin dort, hat sich in dieser kurzen Zeit aber ein hervorragendes Ansehen erworben und viel für die Schüler und die gesamte Grundschule möglich gemacht. Mit 64 Jahren wurde die gebürtige Flensburgerin nun in den Ruhestand verabschiedet.

"Vor drei Jahren schien sie die Zielgerade des beruflichen Marathons erreicht zu haben", erzählte Konrektorin Christine Oestringer. Von einem ruhigen Auslaufen konnte aber nicht die Rede sein. Elisabeth Jansen war nicht nur Schulleiterin, sondern auch in den Unterricht fest eingeplant und betreute die Vorbereitungsklasse. "Sie hat die Kinder toll angenommen", stellte Waltraut Liebl-Kopitzki, Leiterin des Amtes für Schulen, Bildung und Wissenschaft, im Namen des Schulträgers fest. Elisabeth Jansen habe nicht nur den ausländischen Kindern, die noch kein Deutsch konnten, die Sprache gelehrt, sondern "sie auch mit den Regeln des sozialen Miteinanders vertraut gemacht".

Bewahren und Verändern, beides habe Elisabeth Jansen vereint, so Konrad Fritz vom staatlichen Schulamt. Die Herausforderungen habe sie mit Bravour gemeistert, wobei Fritz auf den dynamischen Lebenslauf der scheidenden Rektorin zu sprechen kam: Nach dem Abitur Au pair in England, Buchhändlerin, Studium der Pädagogik sowie Germanistik, Referendariat, 1993 als Lehrerin in Dietzingen begonnen plus Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule, 2002 Beratungslehrerin, 2005 Konrektorin, 2008 kommissarische Leiterin und 2009 Rektorin in Ditzingen. "2014 kam sie nach Litzelstetten, obwohl dies finanzielle Einbuße bedeutete", so Fritz, der Jansen als "freundlich, engagiert, mit großem Einfühlungsvermögen, glaubwürdig, sensibel, besonnen und verlässlich" schilderte, aber besonders ihr Engagement für hilfsbedürftige Schüler hervorhob.

Ortsvorsteher Wolfgang Gensle wird Jansens Spontanität, Kreativität und Durchsetzungskraft in Erinnerung bleiben. Was ihm besonders imponiert: Die Schüler lernten auch soziale Verantwortung. "Es war zwar eine kurze, aber sehr intensive Zeit mit vielen Innovationen und Umbrüchen jeglicher Art", rekapitulierte Andreas Hipp, geschäftsführender Schulleiter für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen. Die "erfolgreiche und sympathische Kollegin" habe "viel bewegt". Ihr Ziel war es, jedes einzelne Schulkind optimal zu fördern, so Christine Oestringer, welche der scheidenden Rektorin einen starken, eigenen Willen zuschreibt. Auf bewundernswerte Weise habe sie die Führungsrolle ausgeübt.

"Wir konnten nicht immer Schritt halten", schmunzelte Oestringer mit Blick auf das Lehrerkollegium. Manch gewohnten Rituale wurden ad acta gelegt, dafür habe Jansen mit neuen Ideen überzeugt. Einführung der Läusedetektive, Elisabeth-Bänkle auf dem Schulhof, Tischtennisplatte, Schulhofbemalung und viele weitere Projekte gehen auf Jansens Konto. Auch die Klassenzimmer sollten noch schöner werden. "Sie hat uns zum Aufräumen verdonnert", so die Konrektorin verschmitzt. Bei personeller Ressourcen-Not – "ein fast alltäglicher Zustand" – sei Jansen immer in die Bresche gesprungen und habe für ein freundlich-kollegiales Klima gesorgt. Nicht nur die Zunahme an restriktiven Vorgaben erschwere die Suche nach einer Nachfolge. Christine Oestringer wird kommissarisch die Leitung übernehmen, kündigte jedoch an: "Mit der verbleibenden Restmannschaft wird das nächste Schuljahr schnörkellos gestaltet."

"Schade, dass ich keine Nachfolgerin präsentieren kann", bedauerte Elisabeth Jansen. "Wir sind eines der Schlusslichter, wenn es um primäre Bildung geht, dabei ist das die Basis. Die politisch Tätigen bitte ich, da aktiver zu werden." Sie dankte allen, für die Reden und Präsente, aber vor allem "allen Mitarbeitern" – vom Hausmeister bis zur Lehrerin, von Schulsozialarbeitern bis Kernzeitbetreuung – "für die großartige Arbeit zum Wohle der Kinder".

"Im Moment gibt es keine Nachfolge"

SonaliMhalas-Bartels, Vorsitzende des Elternbeirats, ist beeindruckt von der scheidenden Rektorin Elisabeth Jansen

Frau Mhalas-Bartels, in kurzer Zeit scheint Rektorin Elisabeth Jansen viel bewegt zu haben?

Das kann man so sagen. Mit großem Elan und mit viel fundiertem Wissen ist sie angetreten. Ich fand es sehr beeindruckend, wie sie schnell sie die Schule vorangebracht hat.

Welche Neuerungen oder Projekte erachten Sie als die hervorstechendsten?

Die Regenbogenklasse. Die Integration dieser neuen Klasse hat mit ihr sehr gut funktioniert. Die Befürchtungen, dass die eigenen Kinder hintendran stehen könnten, haben sich nicht bewahrheitet. Mich hat aber auch beeindruckt, dass sie vieles weitergeführt hat, wie beispielsweise das Motto des Monats.

Wie geht es nun ohne Elisabeth Jansen weiter?

Das wissen wir nicht. Im Moment gibt es keine Nachfolge. Es wäre wünschenswert, wenn bald jemand gefunden wird. Derweil wird die Stellvertreterin Christine Oestringer die Leitung übernehmen. Wir haben in sie großes Vertrauen und wissen, dass sie es gut machen wird.