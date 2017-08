Litzelstetten Litzelstetten: Absturzstelle wird nach Flugzeugunfall noch einmal abgesucht

Zur Klärung der Ursache für den Flugunfall am Montag voriger Woche nahe der Insel Mainau finden am Dienstag, 15. August, an der Absturzstelle weitere Suchmaßnahmen statt.

Dies teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die weitere Suche nach Wrackteilen sei aufgrund der bislang durchgeführten Untersuchungen, insbesondere durch die Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, geplant worden.



Boote der Wasserschutzpolizei mit Suchgeräten werden hierzu laut der Mitteilung am Dienstag den Seegrund in diesem Bereich noch einmal absuchen. Bis auf weiteres besteht in diesem Bereich des Bodensees ein Tauchverbot.



Das Kleinflugzeug mit zwei Insassen an Bord war in der vergangenen Woche in den Bodensee gestürzt. Die sterblichen Überreste des 74 Jahre alten Piloten und seiner 75 Jahre alten Partnerin wurden in dem aus dem Wasser gehobenen Flugzeugwrack gefunden.