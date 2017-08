Konstanz Linke kritisiert Konstanzer OB Burchardt für Wahlkampfauftritt bei Andreas Jung

In Konstanz hat Oberbürgermeister Uli Burchardt an einer Wahlveranstaltung der CDU teilgenommen. Die Linke kritisiert, damit habe das Stadtoberhaupt das Neutralitätsgebot verletzt. Vom städtischen Pressesprecher kommt Widerspruch. Und vom CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung auch.

In Zeiten des Wahlkampfs gilt die staatliche Neutralitätspflicht. Für öffentliches Personal, also Amtsträger in Stadt und Land, ist deshalb Zurückhaltung geboten. Sie sollten nicht in den Wahlkampf eingreifen. Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags haben das mit Bezug auf die Verfassungsgerichtsbarkeit so zusammengefasst: Staatsorganen sei es von Verfassungs wegen versagt, "sich in amtlicher Funktion im Hinblick auf Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren und sie unter Einsatz staatlicher Mittel zu unterstützen oder zu bekämpfen, insbesondere durch Werbung die Entscheidung des Wählers zu beeinflussen." Denn das Gebot der freien Wahl verlange, dass der Wähler in einem freien und offenen Prozess der Meinungsbildung ohne jede unzulässige Beeinflussung von staatlicher oder nicht staatlicher Seite zu einer Wahlentscheidung kommen müsse.

Die Konstanzer Stadträte der Linken und der Bundestagskandidat der Partei, Simon Pschorr, bezichtigen nun den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt, genau gegen diesen Grundsatz der freien Wahl und das Neutralitätsgebot verstoßen zu haben und verschaffen damit dem bisher eher unauffälligen Bundestagswahlkampf im Landkreis Konstanz einen kleinen Aufreger. Der Oberbürgermeister, der auch CDU-Mitglied ist, hatte am Dienstagabend an einer Wahlveranstaltung des CDU-Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Andreas Jung teilgenommen und in dieser Runde mit über innere Sicherheit diskutiert. Die Kernfrage lautete, wie können Bund, Land und Kommunen in der Kriminalitätsbekämpfung effizient kooperieren?

Während die Linke mit Blick auf die die Teilnahme Burchardts von Rechtsbruch spricht, sieht Veranstalter Andreas Jung keinen Grund zur Beanstandung. Der Oberbürgermeister dürfe in seiner Funktion keine Wahlwerbung betreiben, aber er dürfe über ein Sach­thema sachlich diskutieren. Und nichts anderes sei geschehen. "Der OB ist neutral geblieben", so Jung. Er verweist auf eine Auskunft des Landesinnenministeriums, wonach es für Inhaber kommunalpolitischer Wahlämter (wie der OB-Posten eines ist) kein Auftrittsverbot bei solchen Veranstaltungen gebe. "Der Fall taugt nicht zu dem, wozu die Linke ihn machen will", stellt Jung fest.

Für den Konstanzer Oberbürgermeister bezog am Mittwoch nach einigem Vorlauf das Pressereferat der Stadt in der Sache Position. OB Burchardt habe sich auf der Wahlveranstaltung im Rahmen seiner Aufgaben und ausschließlich neutral, sachlich und fachlich geäußert, so hieß es. Und Pressesprecher Walter Rügert bekräftigte: "Der Oberbürgermeister berücksichtigt bei seiner Aufgabenwahrnehmung selbstverständlich die Neutralitätspflicht." Zur Sicherheit hatte Rügert zuvor sogar die Rechtabteilung der Stadt mit einer Prüfung der Sachverhalte beauftragt.