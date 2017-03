Konstanz Linke-Bundestagskandidat Simon Pschorr kritisiert Gedeon-Einladung in die Wessenbergschule

Der umstrittene AfD-Landtagsabegordnete Wolfgang Gedeon wurde zu einer Podiumsdiskussion an der Konstanzer Wessenbergschule eingeladen. Diese Entscheidung sorgt nun für Diskussionen.

Simon Pschorr, Konstanzer Bundestagskandidat der Partei Die Linke, kritisiert die Organisatoren der Podiumsdiskussion über die Zukunft der beruflichen Schulen. Unter den Landtagskandidaten, die die Schulen für die Diskussion am Montag, 27. März, in die Konstanzer Wessenbergschule eingeladen haben, zählt auch der AfD-Politiker Wolfgang Gedeon. Diesem wird Antisemitismus in seinen politischen Schriften vorgeworfen. „Ich halte es für grundlegend falsch verstandene Offenheit, diesem Mann und seinem antisemitischen Gedankengut auf einer so wichtigen Veranstaltung eine Bühne zu geben“, schreibt Pschorr in einer Presseerklärung. „Antisemitischen und fremdenfeindlichen Vorstellungen darf kein Raum gegeben werden.“

„Zukunft der beruflichen Bildung im Landkreis Konstanz“ heißt der Titel der Podiumsdiskussion. Als Teilnehmer zugesagt haben die Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger (Bündis 90/Die Grünen) und Jürgen Keck (FDP), die IHK Bildungsreferentin Alexandra Thoß, Handwerksammer Konstanz-Geschäftsführer Raimund Kegel, der schulpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Karl-Wilhelm Röhm – und eben Gedeon. Wegen dessen Thesen hatte sich zwischenzeitlich die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag gespalten. Gedeon, der den Antisemitismus-Vorwurf zurückweist, trat daraufhin aus der Fraktion aus, gehört aber weiter der AfD an und sitzt weiter im Landtag. Gedeon habe sich "durch antisemitische Hetzschriften und frauenfeindliche Meinungsbekundungen hervorgetan“, schreibt Pschorr.

Manfred Hensler, Sprecher der beruflichen Schulen, verteidigt die Einladung an Gedeon. „Schon vor knapp einem Jahr haben wir kurz nach der Landtagswahl eine Gesprächsrunde dieser Art veranstaltet, auch damals war Herr Gedeon dabei. Zu nicht akzeptablen Äußerungen mit antisemitischen oder fremdenfeindlichen Inhalten kam es nicht“, sagt Hensler. „Schon damals habe ich an alle anwesenden Politiker eine Einladung für das jetzt stattfindende Folgegespräch ausgesprochen, auch an Herrn Gedeon.“ Dieser sei „immer noch demokratisch gewählter Abgeordneter“. Im übrigen bleibe Hensler dabei: "Für Demokraten sollte klar sein, dass miteinander zu reden immer besser ist als auszugrenzen.“ Zu den konkreten Vorwürfen Pschorrs nimmt Wolfgang Gedeon auf Nachfrage des SÜDKURIER keine Stellung, er verbittet sich aber die Kritik des Linken-Kandidaten und holt im Gegenzug zum Rückschlag aus. Gedeon sehe Pschorrs Partei Die Linke als direkte Nachfahren des diktatorischen Regimes in der DDR. Pschorr selbst, laut Gedeon ein Politkarrierist, der ohne Berufs- und Lebenserfahrung in den Bundestag wolle, stelle "inhaltsleere Behauptungen" in den Raum und "plappere" etwas nach.

zur Bildungspolitik ist öffentlich und am Montag, 27. März, 19.30 Uhr, in der Wessenbergschule Konstanz zu erleben