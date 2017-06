Konstanz Liebevoll inszeniert: Unterstufenmusical "Das war der Hirbel" am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Liebevoll inszeniert: Unterstufenmusical "Das war der Hirbel" am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Das Musical "Das war der Hirbel" feiert heute um 19 Uhr in der Turnhalle des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Premiere. Musik, Gesang, Schauspiel und Tanz spielen bei der Aufführung eine Rolle

Konstanz – Geordnet ist anders: Turbulent geht es auf der Bühne in der Turnhalle des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums zu. "Blick nach vorn und weiter im Text", lautet die Anweisung des Regisseurs. Plötzlich bekommen zwei Akteure einen Lachanfall. Wieder die Stimme aus dem Dunkeln, die anfeuert: "Haltet durch, gebt alles!" Der kleine Einblick in den Probenbetrieb zeigt deutlich: Die etwa 100 Unterstufenschüler haben mächtig viel Spaß und die Lehrer ebenso.

"Das interdisziplinäre Arbeiten macht sehr viel Freude", beschreibt Martin Leipersberger, der die Akrobatik-Leitung innehat, die Probenarbeiten. Schließlich macht die gesamte Unterstufe – vertreten durch Chor, Orchester, Tanz, Akrobatik und Band, dazu aber auch noch kunstaffine Bühnenbild-Gestalter bei dem aufwändigen Musical mit. Dieses Mal diente das Kinderbuch "Das war der Hirbel" von Peter Härting als Grundlage.

Michael Buchmüller verfasste das Drehbuch und Christian Lotter komponierte die Musik. Das Stück handelt von einem zwölfjährigen Jungen, Hirbel genannt, der an Wutanfällen leidet, allerlei Unsinn im Sinn hat und zuweilen eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Erst bei Pflegeeltern untergebracht, kommt er letztlich in ein Heim, wobei er sich eigentlich nur nach Liebe und Anerkennung sehnt. Lustige und tiefgründige Momente kennzeichnen die Erzählung ebenso wie das Musical. Noch etwas: Die Humboldt-Akteure bedienen sich bei dieser raffinierten Inszenierung nicht nur der Genres Musik, Gesang, Schauspiel und Tanz, sondern flechten gekonnt Bewegungskünste vom Einradfahren über Jonglage bis hin zu Vertikaltuchartistik ein – und sprechen damit bei den Zuschauern alle Sinne an.

Das Unterstufenmusical des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums "Das war der Hirbel" wird am Freitag, 23. Juni, und Samstag, 24. Juni, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 25. Juni, um 16 Uhr in der Humboldt-Turnhalle aufgeführt. Karten kosten sechs Euro, ermäßigt vier Euro.