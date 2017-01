Konstanz "Liebeslied" im Theater Konstanz: Ein Programm zwischen Minnesang und Rammstein

James Douglas und Peter Posniak präsentieren Liebeslieder vieler Epochen – und das mit viel Witz und Spielfreude.

Was passiert, wenn zwei Sängerdarsteller, Gitarre und Bassgitarre in Händen, sich aufmachen auf der Suche nach der Liebe in Liedern aus Genres, die vom Minnesang bis zur Rockballade reichen? Dürfen wir uns Shakespeares Motto "Wenn Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter" anschließen? Wohl schon. Denn James Douglas und Peter Posniak gaben ihrem Rundgang durch die Musikgeschichte bei der Premiere von "Liebeslied" in der Spiegelhalle des Theaters Konstanz Witz, Ironie und das gewisse Gefühl des Verliebtseins mit.

Vor einem silbernen Glitzervorhang agieren die beiden, in Pyjama und Sakko, und beschwören große Gefühle. Zwischendurch ölt eine Melodica den Sound. Kraftvoll rauchige Stimmen, rockige Bass-Gitarren-Akzente. "Sag' Bescheid, wenn Du mich liebst", heißt es im ersten Refrain. Im Mittelalter war das nicht viel anders, doch die Minne war eben Verehrung einer eigentlich unerreichbaren Dame. Das gaben die beiden augenzwinkernd zum Besten. Bei Tante Gescarelli in Bologna hingegen war Amore im Spiel. Das aus Pater Sehrlins Sammlung des 17. Jahrhunderts stammende Volkslied "Es soll und muss geschieden sein" singen beide zu sanften Gitarrenklängen. Eher ironisch paraphrasiert erklingt ein Hymnus auf die Gottesmutter von Hermann dem Lahmen von der Insel Reichenau aus dem 11. Jahrhundert.

Auch Schlager von Helene Fischer und Rocksongs von Rammstein gibt es. Eine Schauerballade ist Matthias Claudius' berühmtes Gedicht "Der Tod und das Mädchen". Hier erklingt eine rockig getunte Variante von Schubert, dem Superstar, mit grummelndem E-Bass. Auch Kurt Weills Moritat von Meckie Messer wird abgewandelt, in diesem Fall parodiert: "Auch der Haifisch ist zur Liebe bereit, komm her, ich will dich beißen und danach in tausend Stücke reißen." Besonders lustig schloss Ingo Insterburgs Lied "Ich liebte ein Mädchen" mit seinen Knittelversen – "in Schweden, das konnt' französisch reden" und "auf dem Mars, ja das war's."

gibt es am Samstag, 28. Januar, und Dienstag, 21. Februar, jeweils 20 Uhr.