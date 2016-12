Konstanz Liebesgrüße aus Ost-Berlin: Duo spielt DDR-Schlager

In der Werkstatt des Theaters Konstanz amüsieren Bettina Riebesel und Jürgen Dathe mit Schlagern aus der DDR.

Wie mag es gewesen sein damals, hinter der Mauer im früheren Arbeiter- und Bauern-Staat, in Sachen leichte Muse? War das nicht staatsgefährdend, dies westliche Zeugs? Nun ja, man hatte sogar eigene Rock-Bands und Schlagersänger. Darunter eine Nina Hagen. Im Westen hat Udo Lindenberg den "Oberindianer" Honecker mit seinem Evergreen "Sonderzug nach Pankow" besungen. Eine Tournee in die DDR aber sagte er ab, da er nicht mit den Auflagen der Parteikader konform gehen wollte. Bettina Riebesel und Jörg Dathe können ein Lied von dieser Zeit singen. Stammen sie doch beide "von drüben". Sie aus Halle an der Saale, er aus der Nähe von Dresden. Vor einer gemalten Rückwand mit Meeresweite traten sie auf. Rechts eine gemütliche Sesselecke. Links das Klavier. Zunächst sangen sie von den Beatles des Ostens das "Wellenlied" zur Gitarre, ein parodistisch überzogener Ohrwurm. Und die Gruppe Lift aus Dresden wurde mit dem Song "Kalte Nächte" wiedererweckt.

In Halle war es im Winter gefühlt kälter als anderswo. Die Heizwolken und Abgase brachten Nebel, die einfache Verglasung sorgte für mehr Eisblumen als irgendwo sonst. Veronika Fischer stimmte ihren Hit "Wenn ich eine Schneeflocke wär'" an, landete damit aber im Westen beim Grand Prix d'Eurovision, dem Vorläufer des Eurovision Song Contest, nur auf dem vorletzten Platz. Zum Mitsingen gab es so manchen Hit und sogar Dresdener Christstollen. Von den Gruppen Größenwahn und Reform wurden Songs geboten. Jörg Dathe verkleidete sich als einen Sänger der Phudys aus Berlin-Ost. Und Bettina Riebesel wandelte sich in Stargast Nina Hagen, schön schräg, und sang ihren Song Süß wie Honig bist Du mit Küsschen in die erste Reihe. Auch Udo Lindenberg alias Jörg Dathe kam dazu und gab seinen Pankow-Song. Eine Schlagerparade einmal anders. Das Publikum war begeistert.