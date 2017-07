Konstanz Letzter Akt im Drama um das Herz-Zentrum: Ärzte gehen nach Geheimnisverrat-Vorwurf straffrei aus

Die haben Interna weitergegegen, ein Datendiebstahl ist nicht auszuschließen. Doch die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen zwei Mediziner eingestellt, die einen vermeintlichen Skandal als Tageslicht bringen wollen.

Ärzte, die ihren Arbeitgeber krimineller Machenschaften beschuldigten, Unterlagen aus dem Unternehmen stahlen und an Presse sowie Staatsanwaltschaft weitergaben, müssen keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Das erklärt die Staatsanwaltschaft Konstanz auf Anfrage. Die Vorwürfe gegen das Herzzentrum Konstanz und die Kreuzlinger Schwesterklinik Herz-Neuro-Zentrum seien "im Kern zutreffend gewesen." Das ist die juristische Seite. Bei der moralischen Sichtweise steht die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der lautstark öffentlich gemachten Angriffe und der bewussten Inkaufnahme eines Imageschadens der Fachkliniken mit hunderten Angestellten im Raum.

Dieser Punkt blieb bei der Konstanzer Staatsanwaltschaft bis zuletzt noch offen. Aus gutem Grund. Ermittlerin Stefanie Rumpf wollte erst alle von den Ärzten in Umlauf gebrachten Vorwürfe auf Wahrheitsgehalt und Strafwürdigkeit hin prüfen. Erst anhand ihrer Ergebnisse konnte sie absehen, ob die zwischenzeitlich ehemaligen Mediziner von Herzzentrum und Herz-Neuro-Zentrum die Beschuldigungen aus der Luft gegriffen hatten, oder ob etwas dran war.

Ihr ehemaliger Arbeitgeber hatte sie angezeigt, nachdem verdeckte Ermittler zwei Ärzte als Maulwürfe enttarnt hatten. Die Ärzte hatten sich an Medien gewandt mit den Behauptungen, in den Herzkliniken seien illegale Herzklappen transplantiert worden, ein Chefarzt habe keine Zulassung für Deutschland, und die Geschäftsführung habe Sozialabgaben in Millionenhöhe hinterzogen. Drei Vorwürfe eines ganzen Pakets, für die die daraufhin ermittelnde Staatsanwaltschaft keinen Grund für eine gerichtliche Aufarbeitung sah – sie stellte die Verfahren wegen geringer oder fehlender Schuld oder Verjährung ein.

Kein öffentliches Interesse

Geringe Schuld heißt nicht frei von Schuld. Darin liegt die Begründung der Staatsanwaltschaft, weshalb sie das Verfahren gegen die Ärzte eingestellt hat. Der Tatbestand der Falschverdächtigung, um Ermittlungen zu erreichen, sei nicht erfüllt, erklärt Andreas Mathy, Sprecher der Konstanzer Staatsanwaltschaft. Für eine Strafverfolgung seien besondere Voraussetzungen notwendig, vor allem ein Vorsatz. Die Ärzte hätten hierfür wissen müssen, dass die von ihnen lancierten Vorwürfe falsch sind. Beleidigung und üble Nachrede mit ehrenrühriger Absicht seien als Tatbestände ebenfalls nicht in Betracht gekommen. Im Nachhinein wäre eine Unwahrheit nicht zu erweisen gewesen.

Weil die Vorwürfe im Grundsatz nicht aus der Luft gegriffen waren, habe zudem kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung bestanden. "Wir haben den Entscheid der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Kenntnis genommen. Wir haben auf eine diesbezügliche Anfechtung verzichtet. Es reicht die Genugtuung, dass wir in Deutschland von allen Vorwürfen juristisch entlastet wurden. Auch will das Herz-Zentrum Bodensee seine Energie in Zukunft lieber in die medizinische Betreuung seiner Patienten als in langwierige Prozesse stecken", erklärt der Pressesprecher des Unternehmens.

Der Laie fragt sich somit, ob diese Bewertung der Staatsanwaltschaft nicht dazu verleiten kann, Vorwürfe unnötig aufzubauschen und in die Öffentlichkeit zu bringen sowie vertrauliche Daten aus dem Unternehmen zu stehlen. Der große Skandal, von dem die Mediziner immer gesprochen hatten, blieb zumindest aus. Aus der angeblichen Hinterziehung von Sozialabgaben in Millionenhöhe wurden 160 000 Euro, die laut Staatsanwaltschaft irrtümlich und in fast doppelter Höhe an Schweizer und nicht deutsche Versicherungsträger bezahlt worden waren.

Die Geschäftsführung der Herzkliniken könnte noch zivilrechtlich gegen die Ärzte vorgehen und Schadenersatz einfordern. Doch auch hier gelten strenge Voraussetzungen, um vor Gericht Erfolg zu haben. Die Kläger selbst, also die Kliniken, müssen Beweise vorbringen. Zum Beispiel, ob und inwieweit die Mediziner falsche Behauptungen aufgestellt haben. "In zivilrechtlicher Hinsicht ist die interne Entscheidungsfindung noch nicht abgeschlossen", erklärt der Pressesprecher der Herzkliniken hierzu. Eine Klage könnte sogar in der Schweiz notwendig werden, weil die Arbeitsverträge zwischen Herz-Neuro-Zentrum Kreuzlingen und den Ärzten geschlossen worden waren.

Die Akten sind nun geschlossen

Wirtschaftskrimi: Mitarbeiter von Herzzentrum Konstanz und Herz-Neuro-Zentrum Kreuzlingen haben sich an Medien gewandt und ihren Arbeitgeber massiv belastet: Röntgengerät mit erhöhter Strahlenbelastung als üblich, Chefarzt ohne Approbation, 47 illegal transplantierte Herzklappen, Hinterziehung von Sozialabgaben, illegaler Transport eines Toten, um nur einige Vorwürfe zu nennen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in allen Fällen wegen geringer oder fehlender Schuld, wegen fehlenden Anhaltspunkten einer strafbaren Handlung oder Verjährung eingestellt.

