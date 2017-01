Konstanz Lehrer bleiben dem Fasnachts-Unterricht fern

Konstanzer Narren wollen Lehrern die Fasnacht nahebringen. Doch anscheinend ging die Einladung an die Schulen verloren. So erhielt denn der Gebhard-Konrektor Elmar Matt Einzelunterricht. Aber die Narren wollen nicht aufgeben.

Die Konstanzer Narrenvereine hatten 19 Schulen zum kostenlosen Fasnachts-Unterricht eingeladen. Ein einziger Lehrer nahm das Weiterbildungsangebot an. Uli Topka von der Konstanzer Blätzlebuebe-Zunft ist enttäuscht, wenn er das Potenzial der Angesprochenen überschlägt, welche die Narren als wichtige Multiplikatoren sehen: "Bei 19 Schulen müssten das mehr als 400 Lehrer sein." Dabei ist die Wissensvermittlung zu närrischem Brauchtum wichtig, damit die Straßenfasnacht richtig zelebriert wird. Betrunkene Schüler am Schmotzige Dunschtig will nämlich niemand sehen, sondern ausnahmslos vergnügte Mäschgerle.

Die Konstanzer Narrenvereine und -zünfte haben die Bildungsmisere in Konstanz längst erkannt. Schon vor weit mehr als 15 Jahren stellten sie fest, dass es um das Wissen bezüglich der Fasnacht schlecht bestellt ist. Sie reagierten und boten Fasnachtsunterricht in Schulen an. Die Kinder waren begeistert. "Die Lehrer wollten wir eigentlich einbinden", so Uli Topka von der Blätzlebuebe-Zunft. "In der Praxis stellte sich allerdings heraus, dass sich die Lehrer eher zurückzogen und manche lieber eine Freistunde genossen." Deshalb starteten die Konstanzer Narrenzünfte jetzt eine Bildungsoffensive für Grundschullehrer. "Wenn sie das entsprechende Wissen haben, dann können sie es den Kindern vermitteln", so Topka, der anfügt: "Die schwäbisch-alemannische Fasnacht wurde als immaterielles Kulturerbe anerkannt und die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte will sich dafür einsetzen, dass Fasnacht in den Bildungsplan aufgenommen wird. Wir wollen dem vorgreifen, denn Fasnacht ist mehr denn je erklärungsbedürftig."

"Viele Lehrer kommen nicht aus Konstanz", stellt Roland Scherer von den Blätzlebuebe fest. Umso wichtiger sei es, Wissenslücken zu schließen und die Lehrer für das Brauchtum zu begeistern. Zur ersten närrischen Fortbildungsveranstaltung im historischen Schnetztor kam nur ein einziger Lehrer: Elmar Matt, Konrektor an der Gebhardschule, in Begleitung seiner Frau Anja. "Ich finde das Angebot großartig", sagt er begeistert. "Ich bin Konstanzer, weiß aber auch vieles nicht." Einige Jahre unterrichtete er in Stuttgart und kehrte jetzt zurück. "Auch in der Schule in Stuttgart habe ich Fasnachtsunterricht gegeben. Als Konstanzer war es nämlich schwer für mich, Fasnacht nicht feiern zu können", bekennt er.

Das Interesse von Anja und Elmar Matt an den Ursprüngen der Fasnacht und dem Brauchtum im Wandel der Zeit, welche Uli Topka interessant zu vermitteln wusste, war groß. Topka bezog sich nicht nur auf die Vita des Seligen Seuse, sondern bot eine höchst spannende Geschichts-Lektion, die eng mit Politik und Religion verknüpft ist. Das Schöne sei: Fasnacht könne man wunderbar in den Geschichts- oder Gemeinschaftsunterricht einbauen und anhand der historischen Stadt Konstanz könne man das Fasnachtsbrauchtum auch anschaulich zeigen, so Markus Weber, der ebenfalls seit Jahren Fasnachtsunterricht für Schüler gibt.

Wenn mehr interessierte Lehrer gekommen wären, hätten Narren und Pädagogen viele Fragen diskutieren können. Schließlich: "Was ist überhaupt noch Fasnacht? Was ist das Alleinstellungsmerkmal?", sinniert Uli Topka. Maskieren würden sich die Leute mittlerweile das ganze Jahr. Das Verkleiden, das einst nur an Fasnacht gestattet war, ist mittlerweile nichts Besonderes mehr. Und die Rügebräuche der Narren? "Das geht mit Twitter und Co. das ganze Jahr, und zwar ohne Ehrenkodex und Konsequenzen." Es hätte eine spannende Diskussion über grundsätzliche Fragen werden können, wenn mehr Teilnehmer dagewesen wären.

Worin lag aber die fehlende Teilnahme begründet? Roland Scherer hatte Anfang Dezember 19 Schulen angeschrieben und auf den Rosenmontagsumzug für Kinder sowie den närrischen Lehrerunterricht hingewiesen, wie er sagt. Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärten Sekretärinnen und Schulleiter einiger Konstanzer Schulen, sie hätten keine Einladung erhalten. Auch Andreas Hipp, geschäftsführender Schulleiter für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen, bestätigt, er habe nichts erhalten. Hipp, der das närrische Brauchtum an der Stephansschule fördert, hätte den Brief sicher nicht übersehen. Was schiefgelaufen ist, weiß niemand. Sicher ist nur: Im kommenden Jahr wollen die Narren einen neuen Versuch starten. Andreas Hipp wird dabei gerne hilfreich zur Seite stehen: "Die Einladung kann dann gerne an mich gehen; als geschäftsführender Schulleiter leite ich sie dann weiter", so Hipp gegenüber dem SÜDKURIER.

