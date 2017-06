Konstanz Lebensrettung in letzter Sekunde: 19-Jähriger drohte am Hörnle zu ertrinken

Lebensrettung in letzter Sekunde: 19-Jähriger drohte am Hörnle zu ertrinken

Nur noch die Nasenspitze ragte aus dem Wasser: Ein 19-Jähriger drohte am Hörnle zu ertrinken. Er hat sein Leben den Rettern der DLRG zu verdanken, die bei bestem Frühsommerwetter viel Arbeit hatten.

Das ist gerade noch einmal gut gegangen für einen 19-jährigen Mann. Er schwamm am Samstag mit Freunden am Hörnle, als ihn die Kräfte verließen. Nur durch den raschen Einsatz der freiwilligen Helfer der DLRG ist er noch einmal mit dem Leben davon gekommen. Ohnehin war es für die Lebensretter ein arbeitsreicher Tag.

Pfingstwochenende, Sonnenschein, die Strandbäder waren gut gefüllt. Die Menschen freuen sich über das Frühsommerwetter, genießen den See. Das Schwimmen mit seinen Freunden hätte den 19-Jährigen fast das Leben gekostet, wie die DLRG in einer Rückschau berichtet. Die Gruppe sei zwischen erstem Floß an der Ostseite und Ufer gewesen, als sie um Hilfe rief. Die Rettungsschwimmer konnten gerade noch Schlimmeres verhindern. Es habe lediglich noch die Nasenspitze des 19-Jährigen aus dem Wasser geragt, erklärte Clemens Menge, Vorsitzender der Konstanzer DLRG.

Schnelle Versorgung durch die Retter



Die Einsatzkräfte hätten den jungen Mann in einem Boot an Land gebracht und unverzüglich notfallmedizinisch versorgt. In der Wachstation verabreichten sie ihm Sauerstoff und überwachten seine Vitalfunktionen. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm den Verletzten und brachte ihn ins Klinikum. Die gute Nachricht: Nach Untersuchungen konnten Ärzte Entwarnung geben, der 19-Jährige war wieder wohl auf und konnte noch am selben Tag aus der Klinik entlassen werden.

Vor diesem Einsatz musste die Konstanzer DLRG nach Wallhausen ausrücken und andere Rettungseinheiten unterstützen. Von dort wurde ein medizinischer Notfall gemeldet. Eine Frau sei in einem Motorboot und benötige Hilfe. Zwei Fahrzeuge, eines mit Boot auf dem Anhänger, machten sich von Konstanz aus auf den Weg nach Wallhausen. Die Einsatzkräfte erreichten die Frau rasch und versorgten sie. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Wachmannschaft am Hörnle musste am Samstag mehrmals auf das Wasser ausrücken, weil Badegäste zu ertrinken drohten. Eine Gruppe von Elf- bis 13-Jährigen erreicht mit letzter Kraft das Ufer, einer ihrer Freunde ist allerdings auf dem Floß zurückgeblieben. Er sei zu schwach gewesen, um an Land zu schwimmen. Die DLRG-Mitarbeiter holen ihn mit dem Boot ab. Das tun sie erneut, als eine Gruppe von etwa 15- bis 17-Jährigen gerade noch das Land erreicht, zwei Jugendliche allerdings immer noch auf dem Floß waren. Auch ihre Kräfte seien am Ende gewesen, erklärt Clemens Menge von der DLRG. Sie hätten zuvor auf dem Floß zu arg herumgetobt, zudem seien sie aufgrund hinter Wolken verschwundener Sonne unterkühlt gewesen.

Bilanz an diesem Tag: Die Wachstation sei zeitweise mit zehn Rettungsschwimmern besetzt gewesen, schreibt der DLRG-Vorsitzende. Neun Mal hätten sie erste Hilfe bei Insektenstichen und kleinen Wunden geleistet, einmal gemeinsam mit einem Rettungsdienst die Frau in Wallhausen versorgt, sie hätten drei erschöpfte Personen von Flößen geholt und einen Menschen vor dem "sicheren Ertrinken gerettet", beschreibt Menge.