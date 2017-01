Allensbach Lebensretter werden immer gesucht

Das DRK veranstaltete eine ­Blutspendeaktion in Allensbach. Viele Spender kamen in die Bodanrückhalle.

„Man darf die Nadel nur nicht zu genau anschauen“, sagt Christina König, während sie auf einer Liege im Erholungsbereich ein Glas Wasser trinkt. Gerade eben hat sie einen halben Liter Blut gespendet. Trotz Mullverband am Arm fühlt sie sich eigentlich schon wieder fit. „Das Stechen ist natürlich nicht so toll. Wenn die Nadel dann drin ist, ist es kein Problem.“ Die Studentin aus Dettingen war schon öfter Blut spenden. Mit ihrer Freundin Tam-Tam ist sie dieses Mal nach Allensbach zur Blutspendeaktion gefahren. Tam-Tam Tran hat immer noch die Nadel im Arm, von der aus ein Schlauch hinunter in den durchsichtigen Plastikbeutel neben ihrer Liege führt. „Mein Blut fließt etwas langsamer“, lacht sie.

Doch bevor die jungen Frauen die lebensrettenden 500 Milliliter spenden konnten, mussten sie verschiedene Stationen passieren. Zuerst erhält man bei der Anmeldung einen Fragebogen, mit dem beurteilt wird, ob man für die Blutspende geeignet ist. Neben medizinischen Punkten wie der Krankengeschichte wird auch nach Auslandsaufenthalten in Risikogebieten gefragt.

Mit dem Fragebogen geht es weiter zu einem persönlichen Gespräch mit einem der vier Ärzte vor Ort, die in abgeteilten Kabinen in der Bodanrückhalle sitzen. Nach dem Arztgespräch wird der Hämoglobinwert bestimmt. Bei Frauen muss der Wert bei mindestens 12,5 liegen, bei Männern bei 13,5. Das bedeutet, dass eine Frau mehr als 12,5 Gramm an roten Blutkörperchen pro Deziliter Blut haben muss, um Blut spenden zu können. Ist der Wert in Ordnung, geht es auf die Spenderliege.

Christina König und Tam-Tam Tran dürfen spenden. Zwischen ihren Liegen sitzen die Krankenschwestern und Helfer. Christina ist nach einer Viertelstunde schon fertig und wird zum Ruhebereich begleitet. Bei Tam-Tam ist der Plastikbeutel noch nicht ganz gefüllt, aber die Schwester bricht vorher ab. „Es ist trotzdem eine vollwertige Spende“, sagt Tam-Tam.

Die Beutel mit der dunkelroten Flüssigkeit werden dann in einem Regal des DRK gelagert, das in der Ecke der Bodenrückhalle aufgebaut ist. „Für heute lagern die Spenden dort bei 24 Grad. Dann werden sie an unser Institut in Mannheim oder nach Ulm geschickt“, erklärt Andrea Palau. Sie ist Werbereferentin und organisiert die Blutspendeaktionen. „Das Blut wird kontrolliert und dann zu drei Produkten weiterverarbeitet: Die roten Blutkörperchen halten etwa einen Monat, und das Blutplasma wird tiefgefroren und hält zwei Jahre." Ein Problem sei das dritte Produkt, die Blutplättchen. "Sie halten nur vier Tage“, so Palau. Ferienzeiten und Feiertage seien deshalb schwierig. „Während der Fasnacht sind wird auch wieder unterwegs. Dann sind wir noch mehr auf die Bereitschaft der Spender angewiesen“, berichtet Palau.

Blutspender werden immer gesucht. Im Land Baden-Württemberg kamen im Jahr 2015 mehr als 230 000 Blutspender zu den mobilen Spendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes, wie die Pressestelle des DRK auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt. Allerdings ist das im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 2,8 Prozent. Die Tendenz ist also leicht sinkend. Die Patientenversorgung in Baden-Württemberg konnte aber trotzdem sichergestellt werden, da der Blutbedarf in den Krankenhäusern ebenfalls leicht rückläufig ist, heißt es seitens der Pressestelle. Ob der Trend im Jahr 2016 doch wieder nach oben geht, steht noch aus, da die Zahlen noch nicht vollständig vorliegen, heißt es weiter. Im Bodenseekreis weisen die Zahlen aber in eine andere Richtung: Kamen im Jahr 2015 noch 11 960 Blutspender zu den Spendeterminen, waren es im Jahr 2016 mehr als 12 600 Blutspender im Landkreis. Zur Blutspendeaktion in Allensbach kommen an diesem Tag 144 Spender, von denen 129 auch spenden können. Neun davon sind sogar Erstspender.

Tam-Tam und Christina sind inzwischen am Buffet. Die Stärkung nach dem Blut spenden ist genauso wichtig, wie zuvor ausreichend zu trinken. Für das erfolgreiche Spenden darf man sich dann ein Stückchen Kuchen gönnen.

Blutspenden beim DRK

Bis zu 15 000 Blutspenden werden täglich in Deutschland benötigt. Deshalb veranstaltet das DRK viele mobile Blutspendeaktionen. Blut spenden kann jeder, der gesund ist. Erstspender müssen aber zwischen 18 und 65 Jahre alt sein. Die nächsten Termine im Landkreis sind zum Beispiel am Freitag, 20. Januar, im Milchwerk in Radolfzell oder am Dienstag, 7. Februar, in der Universität Konstanz. Weitere Informationen für Spender gibt es unter www.drk-blutspende.de oder bei den DRK-Orts- und Kreisvereinen. (anf)

Drei Fragen an Andrea Palau

Andrea Palau ist von Beruf Werbereferentin und organisiert Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes

Wie ist das mobile Blutspenden des DRK organisiert?

Wir sind ein wechselndes Team und sind jeden Tag in Hessen oder ­Baden-Württemberg ­unterwegs. Ich bin ­speziell im Landkreis ­Konstanz und bis nach Waldshut und ­Donaueschingen tätig. Wir gehen mit den ­mobilen ­Aktionen direkt vor Ort zu den ­Spendern, damit diese keine ­weiten Wege haben. Das ist unser ­Vorteil. Wenn ein Feiertag unter der Woche ­dazwischen kommt, gibt es manchmal auch samstags Blutspendeaktionen, denn Blut wird immer ­benötigt.

Sind Feiertage ein Problem bei der Blutversorgung?

Ja, wir sind auch am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder unterwegs gewesen. Denn die Trombozyten, also die Blutplättchen, zu denen das Spenderblut unter anderem verarbeitet wird, sind nur vier Tage haltbar. Als nächstes kommt die Fasnachtszeit, in der wird Engpässen vorbeugen müssen. Gerade für diese Zeit möchte ich die Spender aufrufen, zu einer Blutspendeaktion zu kommen.

Wie ist es zu erklären, dass man beim Blutspenden in Unikliniken Geld bekommt, beim DRK aber nicht?

Dem DRK ist es wichtig, dass das Blutspenden freiwillig und ehrenamtlich ist.