Konstanz Lange Schlangen, leere Regale: Kundenansturm auf Konstanzer Discounter

Discounter nach der Kaufland-Schließung am Samstag überrascht: Kunden müssen lange Schlange stehen und finden leere Regale vor

Konstanz – Wer Samstagnachmittag in Konstanzer Discountern einkaufen ging, bekam die Schließung von Kaufland im Seerheincenter deutlich zu spüren: Am frühen Abend schon gähnende Leere in Obst-, Gemüse- oder Salatständen, verpacktes Frischfleisch oder Fisch glänzten ebenfalls durch Abwesenheit. "Irgendwo müssen die Leute, die sonst ins Kaufland gegangen wären, ja einkaufen", sagte eine Kassiererin. "Wahnsinn, was heute los war", stöhnte ein gestresster Angestellter. "Wir waren auf den Ansturm nicht wirklich vorbereitet." Namen dürfen die Mitarbeiter der Discounter-Ketten nicht nennen, die Pressestellen verbieten das auf SÜDKURIER-Anfrage ausdrücklich. Ebenfalls wurden Aufnahmen aus den Geschäften streng untersagt.

Immerhin waren in der Regel mehr Kassen als üblich geöffnet, die Schlangen jedoch waren extrem lang. Auch vor den Supermärkten ging es deutlich weniger entspannt zu als sonst, die Suche nach Parkplätzen gestaltete sich zur Geduldsprobe. Dabei wurden nicht nur für Einkäufer vorgesehene Plätze genutzt, sondern auch solche, die für Anwohner und Behinderte reserviert sind. "Wir weisen unsere Kunden gezielt darauf hin, dass sie nur auf unseren Plätzen parken sollen", heißt von einem Mitarbeiter. Leider hielten sich nicht immer alle daran.

Für die kommenden Wochen und Monate rechnen die Mitarbeiter mit einer Beruhigung der Situation. "Ich denke, dass sich das einpendeln wird", sagt einer. "Wahrscheinlich werden die Menschen nicht mehr geballt am Wochenende einkaufen, da die Märkte am vergangenen Samstag so abschreckend voll waren." Ein Mitarbeiter, der ebenfalls nicht genannt werden darf, geht sowieso davon aus, "dass die vielen Einkäufer nicht nur aufgrund der Kaufland-Schließung da waren, sondern auch, weil am Tag zuvor Feiertag war". Das sei grundsätzlich ein Tag mit vielen Kunden, "doch zugegebenermaßen waren es am Samstag außerordentlich viele. Dafür müssen wir uns rüsten". Auch in seinem Discounter war vor allem die Frischware schnell ausverkauft. Noch gebe es aber keine Order, mehr Ware bereitzustellen.

Das Unternehmen Kaufland selbst hofft, nicht alle Kunden an die umliegenden Discounter zu verlieren. Dabei setzten sie vor allem auf die mobilen Kunden, die über ein Auto verfügen und in die Filiale in der Carl-Benz-Straße fahren können. Alle Konstanzer ohne Auto könnten, so rät die Kaufland-Pressesprecherin Andrea Kübler, den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, um Kaufland die Treue zu halten, denn vor dem Gebäude im Industriegebiet gebe es eine Bushaltstelle.

Der Mitbewerber Edeka Baur sieht die Schließung des Discounters am Zähringer Platz entspannt. Lange Schlangen habe es am Samstag auch in der Filiale in der Reichenaustraße gegeben. "Die Kundenanzahl war aufgrund des vorangegangenen Feiertages erhöht. Dies lag jedoch im erwarteten Bereich und war in allen unseren Märkten, auch außerhalb von Konstanz, festzustellen", sagt Pamela Baumhardt, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Edeka Baur. Anders als in den Discount-Märkten habe es hier jedoch keine leeren Regale gegeben. Bei Personalplanung und Warendisposition habe sich der Einkaufsmarkt darauf eingestellt, dass sich der Wochenendeinkauf durch den Feiertag am Freitag alleine auf den Samstag konzentrieren werde.

Die Schließung von Kaufland habe in dieser Planung keine Rolle gespielt, wie Baumhardt betont. In den vergangenen fünf Jahren habe man auch genügend Erfahrungswerte sammeln können, um solche starken Einkaufstage zu meistern. Auch für die Zukunft sieht Baumhardt für Edeka keine große Veränderung durch die vorübergehende Schließung von Kaufland. "Mit Sicherheit müssen sich zwar die Kauflandkunden vom Zähringerplatz neue Einkaufsorte suchen, aber das Angebot in Konstanz ist sehr vielfältig", sagt Pamela Baumhardt.

Kaufland und wie es weitergeht im Center