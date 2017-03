Konstanz Landgericht Konstanz muss zeitweise umziehen

Die Hauptgebäude werden in Brandschutz fit gemacht. Die Prozesse laufen währenddessen zum Teil im alten Gebäude der Industrie- und Handelskammer. Das Land Baden-Wüerttemberg steckt 2,8 Millionen Euro in die Sanierung.

Eigentlich sollte es nur um Sicherheitsfragen gehen, mit denen sich alle Gerichte im Land derzeit beschäftigen. Ist sichergestellt, dass Besucher nicht eigenmächtig in das Büro eines Richters marschieren? Können die Zugänge zu den Verhandlungssälen lückenlos kontrolliert werden? Doch schnell wurde deutlich: Das auf einen historischen Altbau und einen Erweiterungsbau der Nachkriegszeit verteilte Landgericht Konstanz hat ein Brandschutzproblem. Feuersichere Türen, hermetische Trennung zwischen Brandabschnitten – alles Fehlanzeige. Statt dessen Kabelschächte, durch die sich ein Feuer schnell ausbreiten kann, und weitere Gegebenheiten, "die den heutigen Standards der Brandschutzbestimmungen nicht mehr entsprechen", wie Otto Röding, Präsident des Landgerichts, dem SÜDKURIER bestätigte.

Das Ergebnis einer Begehung im wichtigsten Justizgebäude der Region kam überraschend – nun stehen dem Landgericht umfassende Bauarbeiten ins Haus. Etwa zwei Jahre sollen sie dauern, heißt es in einem Schreiben, das an Rechtsanwälte verschickt wurde. Röding räumt ein, dass auf die Justiz ungewohnte Zeiten zukommen. Denn das Gericht wird für die Zeit des Umbaus geteilt. Die Zivilkammern ziehen in ein Ausweichquartier: die frühere IHK-Zentrale in der Schützenstraße. Praktischerweise gibt es dort nicht nur Büros, sondern auch drei Säle, die sich für Gerichtsverhandlungen eignen.

Das neue Leben kehrt zum 24. April in die Schützenstraße 8 ein. Die Handwerker haben kleinere Umbauten im Gebäudekomplex bereits weitgehend abgeschlossen. Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, zeigt sich zufrieden, dass die IHK für zwei Jahre einen Mieter gefunden hat. So habe die Vollversammlung genügend Zeit, über die weitere Nutzung zu entscheiden, sagt er. Und er freue sich, dass er der Justiz den gewünschten Standort auf der linken Rheinseite und in der Nähe der anderen Dienststellen wie Staatsanwaltschaft und Amtsgericht anbieten konnte: "Wir helfen dem Landgericht gerne und gewinnen zugleich Zeit für die Entscheidung, was wir langfristig mit der Schützenstraße machen."

Nach dem Umbau ist am Landgericht die Barrierefreiheit verbessert, doch es gibt weitere Änderungen für Besucher und Prozessbeteiligte. Das Renaissance-Portal des Blarerschen Domherrenhofs wird für die Öffentlichkeit gesperrt, für Besucher gibt es nur noch den Haupteingang an der Laube. Der Blarersaal im Altbau, einer der schönsten Gerichtssäle im Land, wird nur noch eingeschränkt für Zivilprozesse nutzbar sein – er hat keinen zweiten Fluchtweg. Eine Überraschung gab es auch bei den Kosten. 2,8 Millionen Euro muss das Land in die Gebäude des Konstanzer Landgerichts investieren. Eigentlich sollte es nur ein Bruchteil sein.

Das Gericht

Das Landgericht ist nach dem Amtsgericht die zweite Instanz in der deutschen Straf- und Ziviljustiz. Es umfasst die Bezirke der Amtsgerichte Donaueschingen, Konstanz, Radolfzell, Singen am Hohentwiel, Stockach, Überlingen und Villingen-Schwenningen, im Einzugsgebiet leben rund 550 000 Einwohner. Das Landgericht Konstanz besteht laut dem aktuellen Geschäftsverteilungsplan aus neun Straf- und sechs Zivilkammern sowie drei Kammern für Handelssachen. (rau)