Konstanz Landesweiter Vorreiter: Neues Serviceportal der Stadt Konstanz geht online

Die Stadt Konstanz ist landesweit Vorreiter: Ihr neues Service-Portal bündelt alle elektronischen Bürgerdienste und ist komplett mit den Angeboten des Landes verknüpft. Die Informationen reichen von Abfallkalender über Hundesteuer bis Wohnberechtigungsschein.

Bürger kommen einfacher per Internet zu wichtigen Dienstleistungen des Rathauses. Sie können ab sofort auf einer neuen Seite zum Beispiel mühelos Ersatz für einen verlorenen Personalausweis beantragen, online einen Termin im Bürgeramt vereinbaren oder den Antrag auf ein Bodensee-Schifferpatent herunterladen und ausfüllen. Mit einem symbolischen Klick startete Oberbürgermeister Uli Burchardt in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag den neuen Dienst. Als erste Stadt verknüpft Konstanz dort die Daten ihrer Service-Seite mit dem Serviceportal des Landes Baden-Württemberg. Das Angebot ist auch auf Handys und Tablet-Computer ausgelegt.

Aus der Politik gab es einhelliges Lob für das gemeinsam mit der Konstanzer Firma Seitenbau entwickelte Portal. Da Seitenbau auch die elektronischen Bürgerdienste für das Land entwickelt, sei die Integration gut gelungen, so Geschäftsführer Stefan Eichenhofer. Laut Stadtverwaltung ist eine Ausweitung geplant – noch im Jahr 2017 soll es demnach möglich werden, zum Beispiel Anwohnerparkausweise komplett online und ohne Behördengang zu beantragen. Rückenwind erhofft sich die Stadt von dem Startschuss auch für den Wettbewerb "Digitale Stadt" der Branchenverbands Bitkom. Die Beteiligung darin bekräftigte der Rat anschließend in einem formalen Beschluss.

Das neue Serviceportal der Stadt: https://service.konstanz.de/