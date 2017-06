Allensbach-Kaltbrunn Laienspiel um die Schlaflosigkeit

Die Theatergruppe Fabula bietet mit ihrem neuen Stück „Schlaflos“ eine spritzige Nachtrevue und eine fabelhafte Leistung – mit einem Schuss Kalauerniveau.

Hochsommer draußen und subtropisches Klima im kleinen Saal des Feuerwehrhauses boten den passenden Rahmen für das neue Stück der Allensbacher Laienspielgruppe Fabula. Denn wer kann bei diesen Temperaturen schon gut schlafen? Doch die Figuren in „Schlaflos – eine hellwache Komödie“ würden wohl auch im Winter ruhelos nachts herumgeistern – und lästern und streiten. So oder so war das Ergebnis eine amüsante, 90-minütige Revue durch ein nächtliches Wohnhaus, die beim zahlreichen Publikum gut ankam. Es wurde viel gelacht und es gab langen Applaus. Zu Recht: Die neun Laiendarsteller boten eine fabelhafte schauspielerische Leistung.

Allerlei kuriose Szenen, einen Blick durchs Schlüsselloch versprach die Leiterin und Autorin Margret Schröder. Da waren der esoterische Möchtegern-Guru, der bei Schein-Erleuchtung keine Haftung übernimmt, und seine frustrierte Gattin, die ihre Leidenschaft beim einsamen, ewig netten Kerl, der sich für Superman hält, stillen will. Oder die Tratschtanten, die sich beim Leichenschmaus auf einer „schönen Beerdigung“ überfressen haben und die schlaflose Zeit zum Lästern nutzen. Oder das ewig zankende Ehepaar, bei dem er so viel Wodka trinkt, dass er mit russischem Akzent aufwacht, und sie so viel Kleider kauft, dass sie nicht mehr weiß, was sie anziehen soll. Und bei der nächtlichen Nachbarschaftsparty tanzten zwar alle zu „Let’s Twist Again“, warfen sich aber umso mehr Nettigkeiten an den Kopf. Damit der rastlose Haufen Ruhe gibt und einschlummert, musste Schröder – im Nachtrock und mit Clownsnase – immer lauter „Schlaft, Leute, schlaft“ singen und schreien. Wer so viel Krawall macht, braucht Krach als Schlafmittel.

Vieles war satirisch überspitzt, manches hatte auch nur Kalauerniveau, und natürlich kam nicht jede Szene gleich gut an. Doch insgesamt boten Christine Barth, Gerhard Beck, Gerti Hauswald, Gisela Krause-Wilke, Joachim Westphal, Lothar Rauchfuss, Marta Herodek, Nikolaj Schutzbach und Solveig Balay rundum gute Unterhaltung.