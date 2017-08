Konstanz Lago-Einkaufszentrum: Kundin wird die Geldbörse gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ereignete

Ein zunächst unbekannter Täter hat einer Kundin in einem Bekleidungsgeschäft im Lago-Einkaufszentrum am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Geldbörse samt Bankkarten, persönlichen Dokumenten und einem geringen Bargelbetrag gestohlen. Laut Polizeibericht befand sich dieser in einer an einem Kinderwagen hängenden Handtasche. Die Kundin habe den Diebstahl erst beim Verlassen des Geschäfts bemerkt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.