Konstanz LKW erfasst am Konstanzer Klinikum einen Fußgänger

Paar überquert die Straße an der Schranke zum Krankenhaus. Mann kommt unter den Laster und wird verletzt

Ein 66-jähriger Fußgänger ist am Dienstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, an der Schranke des Krankenhausareals in der Luisenstraße von einem anfahrenden LKW erfasst und zu Boden geworfen worden. Der Lenker des 26-Tonnen-LKW fuhr nach einem Abladevorgang am Krankenhaus an die Schranke und beugte sich aus dem Fenster, um sie mit einer Karte zu öffnen. Von ihm unbemerkt lief der 66-Jährige mit seiner Frau vor dem Führerhaus an dem LKW vorbei, um die Straße zu überqueren. Beim Anfahren wurde der 66-Jährige dabei von der LKW-Front erfasst, zu Boden geworfen und kam teilweise unter dem LKW zum Liegen, ohne vom Fahrzeug überrollt worden zu sein. Seine Begleiterin konnte den Fahrer des LKW auf den Sachverhalt durch Schreien aufmerksam machen und ihn zum Anhalten bewegen. Der 66-Jährige wurde mit noch unklaren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das nahegelegene Krankenhaus verbracht.