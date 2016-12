Konstanz L 220: Autoteile führen zum Unfallverursacher

Ein 58-Jähriger soll Verkehrsschilder umgefahren und anschließend das Weite gesucht haben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Polizei Konstanz hat in der Nacht zum Freitag einen Unfallverursacher ermitteln können, der noch in der selben Nacht nach dem Unfall Fahrerflucht begangen haben soll. Der 58-Jährige steht laut Bericht der Polizei unter Verdacht auf der L 220 von Konstanz Richtung Dettingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen zu sein, die Leitplanke touchiert zu haben und anschließend zwei Verkehrszeichen umgefahren haben soll. Nach diesem Zusammenstoß gegen 2 Uhr soll der Fahrer einfach weitergefahren sein. Durch eine Fahndung konnte der 58-Jährige auch dank der Autoteile des Transporters, die am Unfallort gefunden wurden, ermittelt werden.