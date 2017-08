Konstanz Kurios: Handwerker bei der Bundespolizei war zur Fahndung ausgeschrieben

Wohl selten war der Bundespolizeiinspektion Konstanz so rasch ein Ermittlungserfolg beschieden. Bei der Sicherheitsüberprüfung eines Handwerkers, der mit Wartungsarbeiten in der neuen Polizeizentrale beauftragt war, zeigte sich, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Service-Mann bezahlte die geforderte Geldstrafe und durfte weiterarbeiten.

Es mag das sattsam bekannte Sicherheitsdenken sein, oder auch bereits die vage Angst vor wachsender Anschlagsgefahr: In vielen Unternehmen schauen die Profis am Empfang heutzutage genau hin, wer das Gebäude betritt. Besucher werden mit Namensschildern ausgestattet. Mitarbeiter holen den Gast im Foyer ab, sie begleiten ihn bis zum Ziel und anschließend wieder zum Ausgang. Die Betreuung beziehungsweise die Aufsicht ist lückenlos. Ein Handwerker hat am Dienstag in Konstanz die Erfahrung einer besonders gesteigerten Aufmerksamkeit gemacht, sie wurde ihm in gewisser Weise zum Verhängnis. Der Mann war mit Wartungsarbeiten in der neuen Zentrale der Bundespolizeiinspektion Konstanz beauftragt. Womit er wohl nicht gerechnet haben dürfte: Die Auftraggeber nutzten ihr elektronisches Netzwerk für eine routinemäßige Sicherheitsüberprüfung der Person. Und siehe da: Treffer. Es zeigte sich nämlich, dass der Service-Mann zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Koblenz suchte ihn mit Haftbefehl, weil er eine Geldstrafe wegen Urkundenfälschung nicht bezahlt hatte.

An seinem vorübergehenden Arbeitsplatz in der Bundespolizeiinspektion mit der Forderung konfrontiert, blieb der aus dem Großraum Freiburg angereiste Handwerker gelassen. Er zeigte sich willens und in der Lage, die geforderte Geldstrafe von 800 Euro zu bezahlen. Damit entging er einer 80-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe, wie die Bundespolizei in der Mitteilung über den ganz besonderen Fahndungserfolg anführt. Zwei Stunden dauerte die polizeiliche Untersuchung. Dann war der Fall abgeschlossen.

Die Bundespolizei dürfte das kuriose Vorkommnis in der Statistik mit doppeltem Ausrufungszeichen und Sternchen versehen. Wann kommt es schon mal vor, dass sich Fahndungsaufträge auf so bequeme Weise erfolgreich abschließen lassen? Und der ertappte Handwerker lernte anschließend die Polizei für ihre Unvoreingenommenheit schätzen. Er musste nicht seine Sachen packen, sondern durfte die Wartungsarbeiten zu Ende führen. Beanstandungen gab es hernach nicht, wie die Bundespolizei betont. Damit stünde einem weiteren Auftrag der Polizei an den Handwerker wohl nichts im Wege.

An dieser Stelle ist die Geschichte von dem besonderen Fahndungserfolg eigentlich rund. Doch sie geht noch ein wenig weiter. Denn am Mittwochmorgen wurde im Neubau der Konstanzer Bundespolizeiinspektion ein weiterer Handwerker kontrolliert. Der Mann mit ausländischem Pass hatte keine ausreichende Arbeitserlaubnis für Deutschland. Die Hausherren von der Polizei untersagten den Arbeitseinsatz. Dem Handwerker wurde der Zutritt zum Gebäude verweigert. Weitere Konsequenzen stehen noch aus, sind aber zu erwarten. Die Bundespolizei arbeitet daran.