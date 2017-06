vor 53 Minuten SK Konstanz Kurios: Beteiligter bemerkt Auffahrunfall mit Dominoeffekt nicht

Ein Auffahrunfall in der Reichenaustraße am Donnerstagmorgen endete nicht nur mit Blechschäden, sondern auch einer Kuriosität. Denn einer der Beteiligten bemerkte gar nicht, dass er in einen Unfall verwickelt war.