Großer Zuspruch für Neuauflage: 19 Schauplätze für Kunst haben in Konstanz und Kreuzlingen zum Schauen und Staunen eingeladen. Deutlich wurde: Die beiden Städte verbindet vieles.

Ein Blick auf die abendliche Hauptstraße in Kreuzlingen am Samstag zeigt: die Kulturnacht der Nachbarstädte Konstanz und Kreuzlingen ist in vollem Gange und wird sehr gut angenommen. Denn viele nutzen bei milden Abendtemperaturen das Fahrrad, um von Station zu Station zu gelangen. Alternativ gäbe es natürlich auch den Shuttlebus, doch hier dominieren die kunstinteressierten Radler, erkennbar am roten Button und dem roten Programmheft, ohne das man die Orientierung und den Überblick über das umfangreiche Programm bei der Neuauflage der grenzüberschreitenden Kunstnacht schnell verlieren würde. Entlang der Hauptstraße ist es noch vergleichsweise einfach, weisen doch große rote Ballons darauf hin, wo etwas geboten ist. Hier, am Boulev’art, dominieren Kurzfilme, die auf die Wände projiziert werden.

Aber das ist nur eine von ganz vielen Facetten, die die Besucher der 13. Kulturnacht erwarten. Vom Tanz im Seemuseum über Gegenwartskunst in zahlreichen Galerien und den Graffiti-Künstlern an der Schänzlebrücke bis hin zur Kunst am Bau in der Universität Konstanz, das gezeigte Spektrum ist beachtlich. Und das Publikum, so ist mehrfach zu hören, ist interessiert und aufgeschlossen. Es scheint, als hätten viele auf die Initiative des Teams rund um Sarah Müssig (Kulturamt Konstanz) und Helga Sandl (Neuwerk Kunsthalle) gewartet. Von Dingelsdorf-Oberdorf bis in den Kreuzlinger Seeburgpark reihen sich die Stationen.

Das Ziel war von der Kreuzlinger Stadträtin Dorena Raggenbass im Programmheft vorgegeben: „Die diesjährige Kunstnacht verbindet, nach einer kleinen Atempause, unsere beiden Städte wieder zu einer gelebten und erlebbaren Kunststadt.“ Und es wurde mehr als nur erreicht. Dies bewertet einer, der es wissen muss, einer, der dabei war, als die grenzübergreifende Kunstnacht aus der Taufe gehoben wurde – der Kunsthistoriker Stephan Geiger von der Galerie Geiger am Fischmarkt.

Ursprünglich, sagt Stephan Geiger, "wollten wir etwas anbieten, um die Hemmschwelle für den Besuch von Galerien und Museen zu senken.“ Die Tatsache, dass auch hier noch kurz vor Mitternacht ein bunt gemischtes Publikum vor den Werken von Heinz Mack, die unter dem Ausstellungstitel „Light and Matter“ präsentiert werden, steht und diskutiert, zeigt, dass das Konzept aufgeht. „Zeitweise dachte ich, als es leerer wurde, dass es jetzt vorüber ist. Aber dann kam wieder ein Bus und es war wieder etwas los!“, ist der Galerist mehr als zufrieden mit der Resonanz, die deutlich zugenommen hat im Vergleich zu den Jahren zuvor.

Das Mammut-Programm von 19 Kunstnacht-Schauplätzen zwischen Seemuseum in Kreuzlingen und Uni Konstanz komplett abarbeiten zu wollen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen und würde dem nicht nur breiten, sondern auch tiefgründigen Angebot gar nicht gerecht. Daher lassen sich viele experimentierfreudig durch die Nacht treiben. „Die Fotoausstellung „Krieg ohne Frieden“ in Kreuzlingen war interessant. Aber das hier ist auch toll!“, so eine junge Besucherin vor einem Exponat mit intensiven Farben in der Wessenberg-Galerie. „Kunst in allen Facetten zeigen. Mensch und Kunst zusammenbringen“, verspricht das Programmheft. Und es hat Wort gehalten.

Vier Stationen von 19: Ein kleiner Rundgang durch die Konstanz-Kreuzlinger Kunstszene

Die Künstlergruppe „Die blaue Ampel“ kommt aus Berlin, verstärkt durch Stefan Postius aus Konstanz. Folgerichtig heißt die Ausstellung, die die Gruppe bis zum 11. Juli im Gewölbekeller des Kulturzentrums am Münster präsentiert, „Fernbeziehung“. Zur Vernissage am Samstag hat die Gruppe ihr Konstanzer Mitglied besucht und steht für Fragen im Gewölbekeller zur Verfügung. Und man schwärmt von der Unterstützung, die man hier vom Kulturbüro erfuhr: „Hier hat man sich gleich willkommen gefühlt. In Berlin ist es eher so, dass man den Ämtern zäh etwas abtrotzen muss!“, schwärmt ein Mitglied der Gruppe. Und das Publikum in Konstanz beschreiben die Berliner als aufgeschlossen und interessiert.Kurz vor 22 Uhr steht Künstler Johannes Dörflinger allein in der Galerie Kunstgrenze in der Kreuzlinger Straße. Fließt der Strom der Kunstinteressierten vorbei, obwohl hier, direkt am Zoll, so etwas wie eine Schnittstelle der grenzübergreifenden Kunstnacht wäre? „Das Interesse ist unglaublich groß“, erzählt der Künstler von der Einführung von Christoph Bauer, Leiter des Kunstmuseums in Singen, in die aktuelle Ausstellung „Hommage an Giorgio Morandi“. Kritischer klingt es, wenn Dörflinger auf den Stellenwert der Gegenwartskunst in Konstanz zu sprechen kommt: „Da bräuchte es ein klares Bekenntnis zum Sammeln, Fördern und Bewahren, eine Person mit Ahnung, Liebe und Engagement, die sich dafür einsetzt.“Unter dem Titel „Süßwasser – Quelle des Lebens“ laden vier Bilder von Michel Roggo dazu ein, über ein verkanntes Luxusgut, mit dem viel zu oft verschwenderisch umgegangen wird, nachzudenken. Zur Kunstnacht wurde die bis 30. Juli laufende Ausstellung mit Schmuckstücken von Alexandra Lulay, in denen Korallen und Süßwasserperlen zur Geltung kommen, ergänzt. Doch der Höhepunkt des Abends sind die drei Auftritte von neun jungen Tänzerinnen der Musikschulen Kreuzlingen und Weinfelden. Mit sanft fließenden Bewegungen, aber auch temperamentvoll greifen sie das Thema auf. Das Erlebnis ist ganz unmittelbar – auch, weil es im Kreuzlinger Museum keine Bühne gibt.Der rote Ballon an der Bushaltestelle Schneckenburgstraße zeigt: Auch in den einstigen Rieterwerken ist eine Kunstnacht-Station. Am Eingang gibt es Lose – der Erlös ist für einen guten Zweck, als Hauptgewinn lockt ein Werk von Sebastian Wandl. Tipps zur Ausstellung „Blickwechsel II“ ein Stock höher gibt es dazu. Oben erwarten den Besucher die Werke junger Künstler, die teilweise selbst anwesend sind. Ein abwechslungsreicher Mix aus Fotografie, Malerei und Lichtinstallation wird in den alten Fabrikräumen präsentiert. Aus dem Club unten tönen die Bässe, das Publikum ist vorwiegend jung, groß ist die Neugier auf Ort wie Ausstellung.