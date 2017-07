Konstanz Kunstgrenze-Wettbewerb: Großes Lob für 30 kleine Künstler

Das Kinderhaus Heilige Dreifaltigkeit hat den Kunstgrenze-Wettbewerb gewonnen. Die Arbeiten der Kinder sind bis 8. September in der Kunstgrenze-Galerie in der Kreuzlinger Straße in Konstanz zu sehen.

Zehn Jahre Kunstgrenze: Die Wogen haben sich geglättet und die Skulpturen von Johannes Dörflinger werden heute mit anderen Augen betrachtet. "Anfangs gab es einen sonderbaren Widerstand", erinnert sich Dörflinger. Es sei unnötigerweise in "halbesoterischer Richtung" diskutiert worden. Das ist längst passé wie der Festakt anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Kunstgrenze und die jetzige Preisverleihung des Kunstgrenze-Wettbewerbs, den die Dörflinger-Stiftung ausgelobt hatte, bewiesen.

"Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen und auf die künstlerische Qualität Wert gelegt", stellte Jury-Mitglied Johannes Dörflinger fest. Die Teilnehmer sollten mit der Kunstgrenze in Dialog treten und selbst Kunstwerke erschaffen. "Es ging um eine Empfindung, die eine nachweisbare Beziehung hat", so Dörflinger, der ein Füllhorn des Lobes und der Anerkennung über die Sieger ergoss. Was die 30 Mädchen und Jungen des Kinderhauses Heilige Dreifaltigkeit erschaffen haben, sei definitiv Kunst. Zumal er in Lindau ein Werk von Paul Klee (Der kleine Dampfer) entdeckt hat, welches eine Parallele zu den Kinderkunstwerken aufweist. "Paul Klee hätte das gefallen", wandte sich Dörflinger an die jungen Preisträger. Sechs Wochen lang haben etwa 30 Kinder für den Wettbewerb gearbeitet und viel Spaß dabei gehabt, erzählte Kunstprojektleiterin Katrin Maas. "Und mich hat es motiviert, noch mehr Kunst mit den Kindern zu machen", ergänzte sie.

Inspiriert und motiviert hat diese Aktion auch den Künstler Simon Dittrich, der vergnügte Affen mit der Kunstgrenze in Verbindung bringt – und zwar immer noch. "Jeden Morgen gegen 6 Uhr bekomme ich eine Mail mit einem neuen Bild. Simon Dittrich führt jetzt so eine Art Tagebuch", freut sich Claudia Hofmann, Präsidentin der Dörflinger-Stiftung, über die Schaffenskraft des 75-jährigen Künstlers und überlegt, ob man nicht ein Buch machen sollte.

Die Wettbewerbsarbeiten, die aufgrund ihrer Qualität "alle in einer Galerie hängen könnten", so Dörflinger, sind online auf www.kunstgrenze.org/wettbewerb zu sehen. Außerdem sind sie bis zum 8. September in der Kunstgrenze Galerie in der Kreuzlingerstraße 56 in Konstanz ausgestellt.