Konstanz Kulturen und Identitäten

In der neuen Ausstellung im Kulturzentrum verarbeiten vier Künstlerinnen ihre eigene Herkunft.

Das Kulturzentrum erfüllt eine spannende Mischung: Installationen, Video- und Internetdarstellungen, Fotografien, Skulpturales und Fantastisches tun sich im großräumigen Richentalsaal auf. Für diese Ausstellung mit dem Namen "Spirit" zeichnen gleich vier Künstlerinnen verantwortlich, die teils in ihrer Vita selbst mehrere Vergangenheiten und Kulturen vereinigen. Konzeptorin und Rauminstallations-Architektin Monika Drach hat in der Erwachsenenbildung reiche Erfahrung bei der Integration fremder Kulturen gesammelt. Julia Wenz ist aktuelle Preisträgerin in der Kategorie Skulptur der Stadt Konstanz.

Madga Korsinsky und Adibal Abou-Chamat hingegen haben durch ihre Herkunft und ihre neue Heimat eine von vornherein polyglotte Prägung. Magda Korsinsky stammt mütterlicherseits aus Prag, ihr Vater kommt aus Eritrea. Aufgewachsen ist die Künstlerin in Stuttgart. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Adibal Abou-Chamats Vater ist aus Syrien, ihre Mutter aus Deutschland. Sie lebte eine zeitlang in Saudi-Arabien, studierte in den Staaten und in Schottland, lebt und arbeitet heute in München. Diese unterschiedlichen kulturellen Prägungen nimmt sie in ihren Fotografie-Zyklen auf.

Sarah Müssig vom Kulturbüro Konstanz begrüßte die zahlreichen Vernissage-Besucher und stellte die vier Protagonistinnen vor. Ruth Bader, Geschäftsführerin der Konzilstadt Konstanz, ging auf die einigen Arbeiten inwohnenden Bezüge zur Konzilsthematik ein, während Laudatorin Judith Zwick in einem kulturphilosphischen Rundumschlag mit Bezug zur Identität weit ausholte. Über die gezeigten Exponate erfuhr der Vernissage-Gast eigentlich wenig.

Eigene Wünsche hinterlassen

Das konnte dieser im Betrachten und in der Diskussion mit den Künstlerinnen nachholen. Manche Arbeiten erschließen sich sogleich, andere wiederum erfordern ein genaueres Hinterfragen und Betrachten. Adibal Abou-Chamat Fotoserie "Borderlines" konkretisiert, pointiert auf ironische Weise, die eigene Herkunft und Identität. Die Künstlerin verwendet teilweise Fotos aus ihrem Familienalbum. So erklärte sie das Bild, das sie selbst als Kleinkind auf dem Schoß ihrer Mutter zeigt, aber gewandet wie ein kleiner Prinz mit blauem Wüstenblut, mit dem Wunschdenken eines möglichst männlichen Nachkommens. Paradoxe belegen ihre spielerische Fähigkeit, mit einem Augenzwinkern geistreich auf die Geschlechterfrage und Identitäsfindung einzugehen: ein nur zu Repräsentationszwecken vorhandenes Badezimmer, ein arrangiertes Foto mit weiblichen und männlichen Pantoffeln vor und auf dem geknüpften Perserteppich oder die männlich behaarte Brust mit dem Stempelaufdruck Mother (Mutter).

Magda Korsinsky zeigt eine Rauminstallation: ein Zelt aus Stoffresten aus ihrer eigenen Patchwork-Familie. Das Zelt erinnert an ein Flüchtlingszelt. Der Betrachter erkennt Teile eines Sakkos mit Seitentasche, dann trendigere Mode und allerlei mehr, nun eben zur Zeltbahn paraphrasiert. Darin läuft ein Fernseher und zeigt Militärparaden in Eritrea. Der originär preußische Stechschritt ist da angekommen. Nur nicht jeder möchte ihn mitmarschieren. Dann beziehen sich zwei wappenförmige oder teufelsmaskenartige grauschwarze Stoffbahnen auf die zu Konstanz verbrannten Reformatoren Jan Hus und Hieronymus von Prag.

Julia Wenz zeigt in einer aus vielerlei Material gefügten Skulputur den "Standpunkt". "Sie sind hier", steht da zu lesen und verwandelt die Rückseite einer Schulkarte zur Ausbreitung der Reformation in Deutschland nach 1520 zu einem Spielfeld scherenschnittartiger Eingriffe. Das mag einen Betrachter an taktische Operationspläne unterschiedlicher Kampfverbände erinnern. Monika Drach hat im Zentrum des Saales eine große Rauminstallation aus Holzlatten aufgebaut, hier können sich Besucher in unterschiedlichen Videosequenzen und Internet-Seiten einschalten und sich ein Bild der unterschiedlichen Identitäten machen. Zugleich kann jeder ein Zettelchen an eine Stele hängen mit einem eigenen Wunsch, wie da zum Beispiel Toleranz zu lesen ist.

Die Termine

Die Ausstellung Spirit im Richentalsaal ist zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten des Kulturzentrums bis 12. März zu sehen. Am Samstag, 4. Februar, findet hierzu im Astoriasaal von 13.30 bis 17.30 Uhr eine Schreibwerkstatt mit Sudabeh Mohafez statt. Die Teilnahme kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis 27. Januar im Kulturbüro der Stadt möglich. Zusätzlich gibt es einen Poetry-Slam-Workshop mit Marvin Suckut und Achtklässlern des Ellenrieder-Gymnasiums. Die Resultate werden in der Ausstellung gezeigt.