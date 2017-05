Konstanz Kuckucks-Ballett veranstaltet das Starkbierfest in diesem Jahr vor der Seeblickhalle

Kuckucks-Ballett veranstaltet das Starkbierfest in diesem Jahr vor der Seeblickhalle

Ortswechsel: Am Samstag, 3. Juni, steigt das Starkbierfest 5.0 vor der Litzelstetter Seeblickhalle statt wie bisher am Milchhäusle

Litzelstetten – Mittlerweile können sie es sich eigentlich nicht mehr leisten, das Starkbierfest nicht zu veranstalten. "Es wird schon von uns erwartet", lacht Alena Knetsch. Außerdem wollen sie der Narrenzunft Kuckuck mit dem Fest ein Dankeschön sagen. "Sie arbeiten immer und haben es sich auch mal verdient, einfach nur genießen zu können", drückt Alena Knetsch ihre Motivation aus. Gleichwohl entscheiden die Aktiven des gemischten Kuckucks-Balletts – aktuell 14 an der Zahl – immer erst nach der Fasnacht, ob sie ein Fest ausrichten, schließlich soll es auch den Ausrichtern Spaß machen. Sie alle sind noch voller Elan und Freude und Bekannte haben ihre Mithilfe zugesichert, so dass am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr die fünfte Auflage des Starkbierfestes stattfinden kann.

Aber Achtung: Erstmals kehrt das Ballett dem charmanten Milchhäusle den Rücken und verlegt die Veranstaltung vor die Seeblickhalle. Der Grund: "Der Dorfplatz ist zu klein geworden. Das Areal vor der Seeblickhalle ist deutlich größer, logistisch einfacher und hat eine überragende Aussicht", erklärt Niels Huber.

Der Wechsel des Veranstaltungsgeländes ist nicht die einzige Neuerung in diesem Jahr. "Um Starkbierfestkönig und -königin zu werden, muss man dieses Mal etwas tun", kündigt Alena Knetsch an. Niels Huber legt auf den Überraschungsmoment großen Wert und meint deshalb lediglich sibyllinisch zu der Innovation: "50 Prozent müssen sich anstrengen. Höchstwahrscheinlich ist es auch machbar. Intelligenz ist anfangs entscheidend, ebenso wie der Wille zu gewinnen."

Ansonsten halten die jungen Veranstalter an Traditionen fest, um alle Generationen – von Kindern bis hin zu Senioren – glücklich zu sehen. Gegen 18 Uhr wird mittels Fassanstich und Platzkonzert des Fanfarenzugs Kuckuck das Fest feierlich eröffnet. Sodann wird das Kuckucks-Ballett das Fasnachts-Motto 2018 auf tänzerische Weise bekannt geben. Für musikalische Unterhaltung sorgen im Anschluss daran die Hotzenplotzer.