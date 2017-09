Konstanz Kritik an VIP-Tickets bei Schlagerfestival "Bodensee Ahoi"

Kritik an VIP-Tickets bei Schlagerfestival "Bodensee Ahoi"

Im Nachklang zum Schlagerfestival Bodensee Ahoi regt sich Kritik an den teuren VIP-Tickets. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme hier nicht. Der Veranstalter weist dies zurück, will aber doch das VIP-Angebot verbessern.

Conny Hoffmann blickt mit Freude und Ärger aufs Schlagerfestival in der Bodensee-Arena. Einerseits habe sie ein schönes Fest erlebt, andererseits fühle sie sich abgezockt. Denn die Konstanzerin gehörte zu den Gästen, die sich ein sogenanntes VIP-Ticket gönnten, das mit 69,50 Euro 30 Euro teurer war als das übliche Ticket für 39,50 Euro.



Ihr Fazit ist klar: "Das mit dem VIP war ein Griff ins Klo. Wir haben uns das anders vorgestellt." Denn ausgenommen vom eigenen Eingang, einer eigenen Toilette für relativ wenige Gäste und ein paar Liegestühlen auf der für die VIP-Gäste eingezäunten Tribüne habe sie keine Vorteile erkennen können, die den 30-Euro-Aufschlag rechtfertigten.

Veranstalter weist Kritik zurück

Zu allem Ärger habe sie dann auch noch feststellen müssen, dass dem VIP-Bereich zwar ein Barbecue-Angebot zugeordnet, dieses aber nicht im Preis inbegriffen war. Auf Internetplattformen klagt eine Reihe von anderen Besuchern ebenfalls über den VIP-Preis, sie bemängeln die selben Punkte und auch sie fragen sich, warum das VIP-Ticket so viel kostete.Die VIP-Gäste saßen in einem eigens abgezäunten Teil der üblichen Tribünen, ziemlich weit weg von der Bühne. Viele hockten wie alle anderen Gäste auf den blanken Stufen des Stadions, denn es gab nur wenige Liegestühle und wenige Sitzbänke. Eventuell gab es im VIP-Bereich zeitweise ein wenig mehr Schatten als in den anderen Teilen des Stadions.

Dennis Eichenbrenner, Geschäftsführer der veranstaltenden Konstanzer Konzertagentur KNzert GmbH, weist die Kritik zurück. Dieser habe vor allem einen großzügigen Rückzugsbereich geboten, auch wenn er einräumt, dass dieser Vorteil wegen der geringen Besucherzahlen kaum zum Tragen kam.



"Es gab einen sehr großzügigen VIP-Bereich, unter anderem mit einem sogenannten Chill-Out-Bereich, ein erweitertes gastronomisches Angebot sowie eine Extra-Tribüne. Im Vergleich zu ähnlichen Veranstaltungen ist das ein sehr hoher Standard."

Sein Team habe aber gelernt, dass das Publikum hohe Ansprüche stelle. Man werde sich im kommenden Jahr noch mehr Mühe bei der Gestaltung des VIP-Bereichs geben. Personen mit VIP-Ticket erhielten zusätzlich ein Willkommensgetränk und freien Eintritt zur Party nach Abschluss des Festivals.

"Uns liegen nur sehr wenige Beschwerden zur Veranstaltung vor"



In diesem Jahr sei lediglich damit geworben worden, dass es im VIP-Bereich Barbecue gebe, nicht dass dieses im Preis inbegriffen sei. Für den Vorverkauf 2018 werde die Beschreibung verdeutlich. Eichenbrenner geht davon aus, dass sich auch viele VIP-Besucher wohlfühlten. "Uns liegen nur sehr wenige Beschwerden zur Veranstaltung vor, mit den meisten davon sind wir in freundlichem Kontakt. Der Großteil der Rückmeldungen ist durchweg positiv."



Er weist darauf hin, dass die Hälfte der für Bodensee Ahoi 2018 schon verkauften Tickets in die Kategorie VIP fielen. Wie viele Gäste dieses Jahr ein VIP-Ticket erworben hatte, gibt er auf Nachfragen nicht bekannt.