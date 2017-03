Kritik an Berufsschulen und am Kultusministerium

Der Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender und der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck feuern Debatte um Lehrermangel und berufliche Schulen im Landkreis Konstanz an.

Es ist eher Zufall, dass ein Politiker und ein Handwerksvertreter im Vorfeld der großen Gesprächsrunde der beruflichen Schulen (27. März, 19.30 Uhr, Wessenbergschule Konstanz) einigen Stoff für die Debatte liefern. Der FDP-Landtagsabgeordnete Jürgen Keck hatte in einer Kleinen Anfrage im baden-württembergischen Landtag wissen wollen, wie hoch der Unterrichtsausfall pro Woche an den einzelnen Schulen im Landkreis Konstanz seit Schuljahresbeginn sei. Kultusministerin Susanne Eisenmann ließ wissen: Zur detaillierten Beantwortung wäre eine aufwendige Erhebung erforderlich, "die die verfügbaren sachlichen wie personellen Ressourcen der Schulverwaltung und der betroffenen Schulen weit überstiege und selbst bei verfügbaren Ressourcen innerhalb der gesetzten Frist nicht realisierbar wäre".

Der verblüffte FDP-Mann reagierte mit der Aussage, die Kultusministerin habe keine Ahnung, wie die Lage an den Schulen im Kreis sei. "Und ich dachte glatt, in unserem Hightech-Ländle würden Daten aus den Schulen schon online ans Kultusministerium übermittelt und in modernen Computersystemen mit entsprechenden Programmen ausgewertet, damit die Ministerin fundierte Entscheidungsgrundlagen hat", kommentierte Keck in einer Stellungnahme mokant. Das Ministerium stütze sich auf eine fast 17 Jahre alte Methodik: Im November 2000 wurde eine stichprobenartige Erhebung eingeführt. Danach werden 15 Prozent aller öffentlichen Schulen in jährlichen Rhythmus zum Unterrichtsausfall befragt.

Unterdessen hat sich auch der Konstanzer Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender zum Thema Bildungspolitik zu Wort gemeldet. In einem von ihm öffentlich gemachten Schreiben an den FDP-Landtagsabgeordneten fragt Blender nach den Aufgaben der beruflichen Schulen. Und er kommt zu dem Schluss: "Der größte Konkurrent zur Ausbildung im Handwerk ist eigentlich unser dualer Ausbildungspartner – die beruflichen Schulen." Der Kreishandwerksmeister, der auch im Arbeitskreis Schule und Wirtschaft mitarbeitet, sieht einen Verteilungskampf zwischen Gymnasien und Ausbildung. Manfred Hensler, der Sprecher der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz, "streitet um die die Sprachförderung für Asylsuchende und Plätze für gymnasiale Ausbildung", schreibt Blender. Auf der anderen Seite finde im Berufsschulbereich seit Jahren kein Stütz- und Förderunterricht in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) mehr statt. Das mache sich in den Gesellenprüfungen bei den Noten negativ bemerkbar. Der Kreishandwerksmeister appelliert: Jede Schulart müsse sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe konzentrieren. Das sei bei den Berufsschulen die berufliche Bildung. Und da gebe es Defizite. Für weiteren Gesprächsstoff bei der Bildungsdebatte am 27. März scheint gesorgt.