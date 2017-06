In Kreuzlingen entsteht eine hochmoderne Privatschule. Das Credo: Individuelles Fördern der Talente – denn ein solches habe jeder Schüler. Das Gymnasium ab Klasse 5 ist auch für Deutsche offen.

Kreuzlingen – Mittelmaß ist eine Falle, findet Christoph Bornhauser. Und so entsteht in Kreuzlingen eine neue Wunderwelt aus Beton, Holz und Glas, die perfekt auf die pädagogischen Ideen des 62-Jährigen zugeschnitten ist. Haus des Lernens nennen Bornhauser und seine Kollegen das Gebäude direkt hinter dem ehemaligen Zoll Klein Venedig, denn es ist viel mehr als eine Schule. Hier sowie im benachbarten Zollhaus und der bestehenden Elitesportschule Thurgau werden ab dem kommenden Schuljahr rund 380 Kinder, Jugendliche und junge Leute von drei bis 25 Jahren gefördert und unterrichtet. Sie können Schweizer und internationale Abschlüsse machen, zwischen den Systemen wechseln und sich beruflich orientieren (siehe Infotext). Als einzige Schule in der gesamten Schweiz bietet der neue Talentcampus auch das Gymnasium ab der fünften statt wie sonst üblich ab der siebten bis neunten Klasse an. Somit steht die Einrichtung auch deutschen Kindern offen.

Der private Schulträger SBW (Schule für Beruf und Weiterbildung) lässt sich die Wunderwelt des Lernens rund 14 Millionen Franken (etwa 12,8 Millionen Euro) kosten. Laut Christoph Bornhauser, Mitglied der Geschäftsleitung und Mitbesitzer, zahlt der Schweizer Staat keinen Cent. Der 62-Jährige steht im Erdgeschoss des Rohbaus und erklärt: "Das hier wird ein Dojoraum für Kampfsport, nebenan ist Platz für Tanz, Theater und Meditation. Gleich daneben wird ein betreutes Fitnessstudio eröffnet, das auch für die Bevölkerung zugänglich sein wird.

" Ein Bistro vervollständigt die Räume im Erdgeschoss, während ein Stockwerk höher die Lern- und Besprechungsräume sowie ein Teil der Bibliothek liegen. Diese zieht sich durch eine Wendeltreppe über zwei Stockwerke und wird ständig von einem Sprach- und einem Naturwissenschaftslehrer betreut. "Kernzeit der Bibliothekt ist von 7.30 bis 20 Uhr, aber hier können die Schüler auch am Wochenende hinein, denn unser Gebäude öffnet sich per Fingerabdruck aller registrierten Nutzer", sagt Bornhauser. Stolz ist er auch auf die Dachterrasse, die das gesamte Gebäude umschließt. Hier können die Schüler unter großen Sonnensegeln lernen, es gibt eine Videoleinwand für Kino unter freiem Himmel sowie ein Bienenzuchthaus. Eine Mensa wird nicht gebaut, zum gemeinsamen Essen geht es in die benachbarte Bodensee-Arena oder nach Hause.

In diesem Gebäude dreht sich alles um das Talent. Und die Leidenschaft. Diese beiden Wörter benutzt Christoph Bornhauser immer wieder, wenn er von der neuen Einrichtung schwärmt. Der Biologielehrer glaubt fest daran, dass in jedem Menschen besondere Fähigkeiten schlummern, die nur entdeckt werden müssen. Dies sieht er als zentrale Aufgabe des Talent-Campus' an. So beginnt der Alltag mit zwei Schulstunden niederschwelligem Sportangebot und geht weiter mit zwei Stunden künstlerischer Betätigung: Malen, Singen, Fotografieren oder Filmen. Aus diesen Angeboten können die Jugendlichen täglich neu wählen. Jedes Kind wird von einem Coach, also einem Wahllehrer, begleitet, der darauf achtet, was die Schüler gern machen. "Dies versuchen wir zu verstärken, indem wir Experten von außen wie Sportler, Musiker oder andere Berufstätige einladen", erklärt der geistige Architekt des Konzepts. "Wenn die Angebote auf die Kinder zugeschnitten sind, vergessen sie die Inhalte nie wieder."

Um Zeit für diese individuelle Arbeit zu haben, wird der Basislehrplan gestrafft. Die Lehrer bieten ihre Kurse auf zehn verschiedenen Niveaus an, und zwar jahrgangsübergreifend. Die Hauptfächer werden parallel unterrichtet, um Wechsel zu ermöglichen. Wer noch schneller vorankommen will, kann einen der sieben Lift-Kurse besuchen, die in den Sommerferien angeboten werden. Was Bornhauser als "hocheffizientes Lernen" bezeichnet, erfordert eine sehr aufwändige Planung: Jeder einzelne Schüler hat einen eigenen Stundenplan. Die Verantwortlichen gaben ein Computerprogramm in Auftrag und fütterten es mit 1000 organisatorischen und pädagogischen Prozessen. So bekommen die Schüler nicht nur den Stundenplan, ihren aktuellen Bildungsstand und die Lernziele auf das Smartphone geschickt, sondern täglich auch ihre Aufgaben. Der Lehrer ordnet den Aufgaben Zeiten zu, schätzt also, wie lange die Schüler dafür benötigen. Das System füllt dann von selbst die Pläne der Kinder, hat Zugriff auf Lernzeit und Reservezeit – nicht aber auf die sogenannte heilige Zeit, also Freizeit. Braucht ein Kind in Mathe kürzer für eine Aufgabe als veranschlagt, schlägt das System diese Zeit zum Beispiel einer Englischaufgabe zu – weil der Schüler hier immer etwas länger benötigt. Voll verwaltete Kinder also. Engt das nicht ein anstatt die gewünschten Freiräume zu verschaffen? "Im Gegenteil", ist Bornhauser überzeugt. "Durch straffe Planung schaffen wir Zeit für Dinge, die die Jugendlichen wirklich interessieren."

Ist ein Talent entdeckt, wird dies zur Verpflichtung. Schüler, Eltern und Lehrer suchen gemeinsam einen Beruf, für den diese Begagung gebraucht wird. Denn: "Firmen können ihre Angestellten heute nicht mehr 30 Jahre lang sicher beschäftigen. Ein Schulabschluss allein reicht nicht mehr. Die jungen Menschen müssen ein unverwechselbares Profil anbieten können", sagt der umtriebige Lehrer.

Bornhauser selbst besuchte unter anderem ein katholisches Klosterinternat, wo er in der Pause mit verschränkten Armen über den Schulhof laufen musste. "Wenn wir sie falsch verschränkten, wurden wir bestraft. Schrecklich!" Auch an anderen Schulen habe er sich gelangweilt. Der 62-Jährige sieht sich in der Pflicht, heutigen Jugendlichen bessere Bedingungen zu bieten. Im neuen Gebäude sollen sich auch Vereine oder Firmen treffen und versammeln können. Mit einer Dauerausstellung holen die Verantwortlichen Künstler ins Haus, und auf der Dachterrasse könnten öffentliche Videoabende stattfinden. "Wir bauen ein Haus der Leidenschaft", schwärmt Bornhauser.

Der neue Talentcampus