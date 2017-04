Kreuzlingens Stadtammann Andreas Netzle hört auf

Nach zweieinhalb Amtsperioden kündigt der Stadtpräsident der Schweizer Nachbargemeinde überraschend seinen Rücktritt an. Er wechselt im Sommer zurück in die Privatwirtschaft

Konstanz/Kreuzlingen – Andreas Netzle tritt als Stadtpräsident von Kreuzlingen zurück. Zu Wochenbeginn hatte Netzle beim zuständigen Schweizer Departement für Inneres und Volkswirtschaft sein Entlassungsgesuch auf den 31. Juli eingereicht. Nur noch knapp vier Monate bleibt er den Kreuzlingern erhalten. An der 1.-August-Feier zum Schweizer Nationalfeiertag will er sich offiziell von der Bevölkerung verabschieden. Der 57-Jährige hat sich entschieden, sein politisches Mandat zu beenden und wieder in die Privatwirtschaft zu wechseln. Das betreffende Unternehmen werde dann über seine neue Stelle informieren.

Netzles Amtskollege im Konstanzer Rathaus, Oberbürgermeister Uli Burchardt, ließ gestern Abend mitteilen, dass er den Rücktritt bedauere. "Ich habe gerne mit Andreas Netzle über die Grenze hinweg zusammen gearbeitet. Wir hatten ein sehr gutes persönliches Verhältnis und die Kommunikation war immer bestens. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg auf seinen weiteren Unternehmungen. In Bezug auf die weitere Zusammenarbeit der Städte Konstanz und Kreuzlingen bin ich mir sicher, dass sich auch mit dem nächsten Stadtpräsidenten ein enges und vertrautes Verhältnis entwickeln wird", so Burchardt. In Kreuzlingen kommt die Rücktrittsankündigung während der Legislatur überraschend. Netzle hatte nie Absichten geäußert, weniger als drei, wenn nicht sogar vier Amtszeiten im Stadthaus tätig sein zu wollen. Im Gegenteil: im Vorfeld der letzten Wahlen 2015 sprach er davon, dass er sich körperlich und geistig fit für eine weitere Amtsdauer fühle. Der Stadtpräsident spricht nun aber vom "richtigen Zeitpunkt" seines Rücktritts.

In seinem Schreiben begründet er dies damit, dass der Nachfolger das in der Projektierung stehende Stadthaus in den nächsten vier Jahren bis zur Fertigstellung kontinuierlich begleiten könne. Mit dem Rücktritt Netzles entsteht in Kreuzlingen eine Vakanz, die mehrere Monate andauern dürfte. Der frühest mögliche Termin für einen ersten Wahlgang wäre der 24. September – bei Einhaltung aller gesetzlichen Fristen und der Terminierung auf ein eidgenössisches Abstimmungsdatum. Ein zweiter Wahlgang könnte demnach am 26. November durchgeführt werden.

Zuständig für das Festlegen der Termine ist der Stadtrat. Er tue das natürlich in Absprache mit den Parteien, sagt Andreas Netzle. Allenfalls komme auch eine Lösung außerhalb der offiziellen Abstimmungssonntage in Frage. Berücksichtigt man weiter die dreimonatige Kündigungsfrist, die mögliche Kandidaten einhalten müssen, wird klar, dass ein neuer Stadtpräsident oder eine neue Stadtpräsidentin frühestens 2018 das Amt antreten wird.