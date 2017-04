Konstanz/Bodanrück Kreativität statt Maschendraht

200 Bürger aus Konstanz und Kreuzlingen stießen bei eiskalten Temperaturen zum zehnjährigen Bestehen der Kunstgrenze zwischen beiden Städten an.

Sie rückten mit Decken und heißen Suppen an: Zum zehnjährigen Bestehen der Kunstgrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen kamen bei Temperaturen um fünf Grad rund 200 Bürger aus beiden Städten zum Vesper zusammen, so etwa Teres Brassel (v.l.), Ann-Veruschka Jurisch und Ida Schürch. Wegen Regens war die Tafel unters Dach der nicht beheizten Freifläche an der Bodenseearena verlegt worden. Ursprünglich sollten die Gäste unter den 22 Skulpturen des Künstlers Johannes Dörflinger tafeln. "Es ist schön zu sehen, dass wir etwas bewegen konnten", sagte der frühere OB Horst Frank, der zusammen mit dem ehemaligen Kreuzlinger Kollegen Josef Bieri den Maschendrahtzaun an der Grenze durchschnitten und durch Kunst ersetzt hatte. Für den Konstanzer OB Uli Burchardt steht der durch Kunst geschaffene neue Begegnungsraum an der Grenze für das friedliche und offene Europa. Er bedauerte, dass die Tendenz heute wieder teilweise in Richtung Abschottung gehe. Bild: Rindt

